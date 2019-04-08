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Госдеп США назвал крупнейший провал Путина

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Агрессия России против Украины стала крупнейшим провалом внешней политики президента РФ Владимира Путина.

Такое заявление сделал заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Кристофер Робинсон, отметив, что без имплементации Минских соглашений улучшения отношений не будет, передает Wiener Zeitung.

"Украина стала самым большим провалом Путина. Если в его планах было воспрепятствовать тому, чтобы Украина вышла на прозападную орбиту, то своей агрессией против Киева он добился обратного - Киев взял четкий прозападный курс, Украина приняла решение в пользу Европы и против России", – отметил американский дипломат.

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Робинсон подчеркнул, что лучший способ перечеркнуть цели России в нашей стране – "это совместно способствовать тому, что Украина шла к экономическому и политическому успеху".

Также среди провалов Путина в Госдепе назвали "неудачную попытку путча в Черногории, безрезультатную попытку подорвать переговоры между Северной Македонией и Грецией".

По мнению Робинсона, Кремль выступает "против нашей системы, против наших ценностей, против европейской архитектуры коллективных систем сотрудничества".

Владимир Путин

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, в США рассказали о "темных мечтах" Путина.

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Персона
Владимир Путин
Место
США
Тег
Госдеп США
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