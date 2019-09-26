Горящий в Норвегии российский корабль затонул: видео фиаско

В Норвегии все-таки утонул российский траулер "Бухта Наездник".

Все попытки спасателей потушить пожар оказались тщетны — спустя 22 часа после возгорания на борту судно затонуло прямо возле причала, пишут "Вести".

Очевидцы сняли на видео момент погружения корабля.

"Бухта Наездник" сгорела в Норвегии tv.nrk.no

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у побережья южнокурильского острова Шикотан загорелся консервный цех на российском плавучем заводе "Петр Житников", на борту которого находились 419 человек.

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