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27 сентября • обновлено в 19:28
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Горящий в Норвегии российский корабль затонул: видео фиаско

72.5т Читать материал на украинском

В Норвегии все-таки утонул российский траулер "Бухта Наездник".

Все попытки спасателей потушить пожар оказались тщетны — спустя 22 часа после возгорания на борту судно затонуло прямо возле причала, пишут "Вести".

Очевидцы сняли на видео момент погружения корабля.

"Бухта Наездник" сгорела в Норвегии

"Бухта Наездник" сгорела в Норвегии

tv.nrk.no

Горящий в Норвегии российский корабль затонул: видео фиаско

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у побережья южнокурильского острова Шикотан загорелся консервный цех на российском плавучем заводе "Петр Житников", на борту которого находились 419 человек.

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Место
Норвегия
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Ото булькнуло.
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Музыра Валерий
Музыра Валерий
Гори, гори ясно!!!
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Печалька.
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