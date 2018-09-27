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Горящий причал и разруха: нашлись неизвестные фото начала Второй мировой

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На аукционе в Великобритании выставлен на продажу альбом с ранее неизвестными фотографиями начала Второй мировой войны. (Чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

Снимки принадлежат немецкому матросу, сообщает Daily Mail. До этого они еще не были нигде опубликованы.

На фотографиях показаны первые орудийные залпы войны, которые произвел немецкий эскадренный броненосец "Шлезвиг-Гольштейн" утром 1 сентября 1939 года по польской базе Вестерплатте в городе Гданьск. Помимо этого, на снимках также видны последствия обстрела - горящий причал и разрушенные портовые сооружения города.

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Отмечается, что в 1960-е годы эти фотографии попали в руки британского историка. Также известна и стоимость альбома - 300 долларов или почти 250 фунтов стерлингов.

Горящий причал и разруха: нашлись неизвестные фото начала Второй мировой
Горящий причал и разруха: нашлись неизвестные фото начала Второй мировой
Горящий причал и разруха: нашлись неизвестные фото начала Второй мировой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали редкие фотографии солдат Вермахта в тылу и на отдыхе.

Место
Польша
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