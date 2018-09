Горящий причал и разруха: нашлись неизвестные фото начала Второй мировой

На аукционе в Великобритании выставлен на продажу альбом с ранее неизвестными фотографиями начала Второй мировой войны. (Чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

Снимки принадлежат немецкому матросу, сообщает Daily Mail. До этого они еще не были нигде опубликованы.

На фотографиях показаны первые орудийные залпы войны, которые произвел немецкий эскадренный броненосец "Шлезвиг-Гольштейн" утром 1 сентября 1939 года по польской базе Вестерплатте в городе Гданьск. Помимо этого, на снимках также видны последствия обстрела - горящий причал и разрушенные портовые сооружения города.

Отмечается, что в 1960-е годы эти фотографии попали в руки британского историка. Также известна и стоимость альбома - 300 долларов или почти 250 фунтов стерлингов.

These never-before-seen photos are believed to be the first shots of World War II. The Nazi SMS Schleswig-Holstein is seen firing on the Danzig harbor in Poland.



These photos go on auction tomorrow and are expected to be purchased for around $300. pic.twitter.com/Pp3OP8QsDH