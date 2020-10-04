Города в Нагорном Карабахе подверглись мощным ракетным обстрелам. Видео
Города Степанакерт, Мартакерт и Шуши в Нагорном Карабахе подверглись ракетным ударам.
Как говорится на официальном сайте МИД Армении, по этим населенным пунктам работала авиация и артиллерия с азербайджанской стороны (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"МИД" непризнанной республики Нагорный Карабах подтвердил, что по "столице" Степанакерту вновь наносятся удары. Есть разрушения и пострадавшие среди мирных жителей.
Вице-премьер Армении Тигран Авинян вскоре заявил о новом ракетном ударе по Степанакерту. В городе, предварительно, раздались еще два взрыва, потом включили сирену воздушной тревоги.
В свою очередь, Минобороны Армении показало новые кадры ударов по ВС Азербайджана в Карабахе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Напомним, во время нового артиллерийского удара по Степанакерту в городе включили сирену, временно отключалась связь.
Один из снарядов попал в подстанцию, в результате Степанакерт остался без электричества.
В Баку заявили, что отрыли огонь в ответ на такие же действия со стороны Степанакерта по городам Тертер, Физули и Горадиз, расположенным вблизи линии соприкосновения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Азербайджан показал, как прорывал оборону Армении в Нагорном Карабахе.
В Армении заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Карабаха из реактивной системы залпового огня "Смерч".
Вооруженные силы Азербайджана при помощи беспилотников уничтожили армянский полевой командный пункт, из которого велось управление танками.
Город Степанакерт в Нагорном Карабахе также подвергается интенсивному артиллерийскому обстрелу.
Корреспондент OBOZREVATEL вместе с другими журналистами попала под обстрел в азербайджанском селе Тертер. Войска Армении вели огонь по населенному пункту из "Градов" и 120-мм минометов.