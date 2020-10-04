Города в Нагорном Карабахе подверглись мощным ракетным обстрелам. Видео

Города Степанакерт, Мартакерт и Шуши в Нагорном Карабахе подверглись ракетным ударам.

Как говорится на официальном сайте МИД Армении, по этим населенным пунктам работала авиация и артиллерия с азербайджанской стороны (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"МИД" непризнанной республики Нагорный Карабах подтвердил, что по "столице" Степанакерту вновь наносятся удары. Есть разрушения и пострадавшие среди мирных жителей.

Вице-премьер Армении Тигран Авинян вскоре заявил о новом ракетном ударе по Степанакерту. В городе, предварительно, раздались еще два взрыва, потом включили сирену воздушной тревоги.

В свою очередь, Минобороны Армении показало новые кадры ударов по ВС Азербайджана в Карабахе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Напомним, во время нового артиллерийского удара по Степанакерту в городе включили сирену, временно отключалась связь.

Один из снарядов попал в подстанцию, в результате Степанакерт остался без электричества.

В Баку заявили, что отрыли огонь в ответ на такие же действия со стороны Степанакерта по городам Тертер, Физули и Горадиз, расположенным вблизи линии соприкосновения.

Карта конфликта в Нагорном Карабахе

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