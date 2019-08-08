"Город уничтожили!" Ученые раскрыли секрет цивилизации майя

Ученым удалось расшифровать найденный в древнем городе иероглиф, который позволил раскрыть один из главных секретов цивилизации майя.

Исследователи считали, что народы майя были миролюбивыми и принимали участие только в локальных или ритуальных войнах. Однако найденные записи показали, что они были жестокими и воинственными, пишет Live Scince.

В частности, в древнем документе, датированным 697 годом нашей эры, рассказывается об уничтожении города Витцна (ныне это в современной Гватемале). Захватчики полностью сожгли его.

"Город подвергся тотальному уничтожению, члены королевской семьи были убиты – их останки мы находили в колодцах и церемониальных сооружениях", – сообщил автор работы Дэвид Уол из Геологической службы США в Менло-Парке.

Пирамида времен майя amerika.org.ua

Предполагается, что именно жажда войн и захвата привела к гибели всей цивилизации.

Как писал OBOZREVATEL, мексиканские археологи нашли сокровища древней цивилизации майя в водной пещере Баламку. Они нашли сотни предметов ручной работы под древним городом Чичен-Ица на севере полуострова Юкатан. В скрытом от глаз людей месте хранились около двухсот артефактов в отличном состоянии.

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