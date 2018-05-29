"Горько пожалеете": на росТВ намекнули на расправу над Украиной из-за НАТО

Российский пропагандист, военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что Россия обязана не допустить вступления в НАТО больше ни одной постсоветской страны, используя все доступные ей методы давления на соседей (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Кроме того, он акцентировал внимание на силовых методах вмешательства в политику независимых государств. Угрожающее заявление Коротченко сделал в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Я думаю, что в силу новых геополитических реалий действительно необходима новая концепция российской внешней политики, первый пункт которой будет четко сформулирован: расширение НАТО на постсоветское пространство абсолютно неприемлемо. Ни одна страна постсоветского пространства больше не станет членом НАТО. Россия употребит для этого всю свою политическую, экономическую и военную мощь. Мы должны нарисовать красные линии, переход которых будет означать готовность России отстаивать свою позицию всеми доступными способами", — самоуверенно высказался пропагандист.

По его мнению, современный мир не придерживается абсолютно никаких правил, что дает России право применить "голый кулак" по отношению к странам, не действующим в ее интересах. Также Коротченко высокомерно заявил, что стране-агрессору не следует переживать о реакции Запада на ее агрессивные действия, поскольку враждебные отношения с ним якобы уже не удастся прекратить.

"Страны Балтии — это последние страны постсоветского пространства, которые вошли в НАТО. И не надо бояться криков, хая, обструкции. Мы все равно в глазах так называемого коллективного Запада враги. Демонстрацией своей жесткости мы не улучшим отношения, но мы четко покажем тот предел, через который переходить нельзя. Иначе пожалеете и очень горько", — угрожающе подытожил Коротенко, озвучивая основные тезисы Кремля по отношению к странам бывшего СССР, которые выбрали европейский курс развития, а не регрессивный возврат к тоталитаризму, как это происходит в современной России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коротченко заявил, что Россия якобы может вновь отправить "добровольческую" подмогу террористам "ДНР" или вовсе осуществить масштабное военное вторжение в Украину.