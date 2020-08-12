Гордон рассказал об огромной ненависти Путина к Лукашенко.

Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что президент России Владимир Путин ненавидит белорусского главу Александра Лукашенко, потому что он нарушил его планы.

Об этом Гордон сказал в эфире канала "Украина 24". Он уточнил, что речь идет о планах Путина снова идти в президенты РФ. Поскольку конституция этого не позволяла, необходимо было, чтобы Лукашенко "отдал" Беларусь в так называемое союзное государство. Но тот отказался.

"Ненависть Путина к Лукашенко огромна. По вине Лукашенко он не сделал того, что должен был сделать сейчас, я имею в виду, Путину надо идти на президентство снова. Конституция России этого не позволяла, и самый простой путь, который у него был – чтобы Лукашенко отдал Беларусь в союзное государство, чтобы оно как-то называлось, и Путин уже легально стал бы президентом. Лукашенко отказался. Путину пришлось идти на "обнуление", на весь этот цирк, и, конечно, это усилило ненависть", – сказал журналист.

Гордон отметил, что для россиян свержение режима в Беларуси будет ужасным примером.

"Если Лукашенко падет – для Путина это будет означать, что граждане России увидят, что если граждане Беларуси недовольны режимом – они его валят, сбрасывают президента. Для Путина это ужасный пример, два украинских Майдана – это его личная трагедия. Если в Беларуси это пройдет – то, что сейчас начинается в Хабаровске, Владивостоке получит распространение", – сказал Гордон.

Журналист обратил внимание на два варианта белорусского сценария, которые могут быть выгодны Путину.

"Сбрасывать Лукашенко Путину не с руки, оставлять его тоже нехорошо, поэтому у него есть варианты: слабый Лукашенко, и второй вариант – если нажать на Лукашенко, чтобы он выпустил политзаключенных, взять, например, Бабарико, провести президентом, а Лукашенко пойдет сам. И тогда гражданам России будет сказано, что Лукашенко пошел сам, не народ его сбросил", – сказал Гордон.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси состоялись задержания протестующих, которые проводили бойцы внутренних войск МВД.