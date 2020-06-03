Украинский журналист Дмитрий Гордон предположил, что президент Российской Федерации Владимир Путин будет пытаться убрать из политики президента Беларуси Александра Лукашенко.

Такое мнение он высказал в эфире канала "Украина 24". По мнению Гордона, позиция Путина связана с тем, что в его планах – объединить Россию и Беларусь.

"Мне кажется, что Лукашенко сейчас будет качать сильно именно Россия. Почему Путин делает фортели с изменением в конституцию? Это же целая история, она плохо отражается на его рейтинге. Он хотел сделать просто – объединить Россию и Беларусь и стать президентом объединенного государства, и это был бы его первый срок", – сказал журналист.

Путин и Лукашенко

По мнению Гордона, именно из-за позиции Лукашенко планы Путина не осуществились.

"И не надо ничего придумывать. А Лукашенко на это не пошел, Путин затаил обиду и будет качать Лукашенко. И может его докачать", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский историк и оппозиционный политик Андрей Зубов заявил, что, проведя парад Победы 9 мая, вопреки пандемии коронавируса, Лукашенко фактически "щелкнул в нос" Путина, который перенес празднование.