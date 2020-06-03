Гордон рассказал об обиде Путина на Лукашенко
Украинский журналист Дмитрий Гордон предположил, что президент Российской Федерации Владимир Путин будет пытаться убрать из политики президента Беларуси Александра Лукашенко.
Такое мнение он высказал в эфире канала "Украина 24". По мнению Гордона, позиция Путина связана с тем, что в его планах – объединить Россию и Беларусь.
"Мне кажется, что Лукашенко сейчас будет качать сильно именно Россия. Почему Путин делает фортели с изменением в конституцию? Это же целая история, она плохо отражается на его рейтинге. Он хотел сделать просто – объединить Россию и Беларусь и стать президентом объединенного государства, и это был бы его первый срок", – сказал журналист.
По мнению Гордона, именно из-за позиции Лукашенко планы Путина не осуществились.
"И не надо ничего придумывать. А Лукашенко на это не пошел, Путин затаил обиду и будет качать Лукашенко. И может его докачать", – сказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL, российский историк и оппозиционный политик Андрей Зубов заявил, что, проведя парад Победы 9 мая, вопреки пандемии коронавируса, Лукашенко фактически "щелкнул в нос" Путина, который перенес празднование.