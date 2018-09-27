''Гордитесь, что потрогал'': Цимбалюк ярко потроллил пропагандиста Кремля из-за Порошенко

Украинский журналист Роман Цимбалюк в прямом эфире высмеял российского пропагандиста Евгения Попова, которого на Генассамблее ООН поставил на место президент Украины Петр Порошенко (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

В частности, украинец с улыбкой удивился тому факту, что росСМИ уже второй день обсуждают в своих эфирах этот инцидент и посвящают ему целые информационные блоки. Цимбалюк подколол рупоров Кремля, отметив, что с таким успехом россияне скоро забудут, кто же на самом деле является их президентом. Яркий троллинг в адрес информационных пособников оккупантов журналист озвучил во время пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Вы знаете, вы так часто говорите фамилию нашего президента, что я боюсь, что российский зритель начнет забывать, кто же президент в этой стране. Хочу напомнить — здесь президент Владимир Путин, а президент Петр Порошенко — президент Украины", — сказал он.

Кроме того, Цимбалюк допустил, что повышенное внимание россиян к личности украинского президента вызвано тем, что персону своего гаранта они не могут обсуждать так же свободно, поскольку это поставит под угрозу их безопасность.

"Вот вы рассказываете о нашем президенте, он сделал так, сделал сяк. Вот все то, что вы возможно хотели бы сказать о своих властях, но вам нельзя, потому что вас отправят, скорее всего, в Воркуту. Но в связи с тем, что сегодня не 1937 год, а 2018, вы пытаетесь подшучивать над нашим президентом. Но нашему президенту на самом-то деле по барабану. И да, вот Евгений тут гордится так, что его потрогал наш гарант. Если бы вы подошли примерно так к президенту России, то, скорее всего, руку вам бы сломали. Подойти к Петру Алексеевичу — что тут такого? Он свободный человек", — подытожил свой стеб над пропагандистами украинский журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Генассамблее ООН Порошенко категорически отказался общаться с российскими журналистами. Так, во время их попытки взять комментарий он схватил пропагандиста Попова за руку и громко заявил, что российские СМИ — это fake news, которые распространяют дезинформацию.