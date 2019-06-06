Горбачева госпитализировали в больницу: что известно

Экс-президента СССР Михаила Горбачева госпитализировали в клинику. Состояние 88-летнего политика позволяет ему продолжать работу над книгой.

Об этом сам Горбачев заявил "РИА Новости". Он отметил, что находится в медицинском учреждении уже продолжительное время.

"Я нахожусь в больнице, давно уже. Но я при малейшей возможности с помощью и с участием друзей работаю", – сообщил он.

Он также отметил, что попал в клинику из-за давних проблем с самочувствием, но "свет в конце тоннеля видеть рано".

Горбачев являлся первым и единственным президентом СССР, а также последним генсеком ЦК КПСС. 25 декабря 1991 года заявил об отставке с президентского поста и передал управление ядерным оружием президенту России Борису Ельцину. После этого над Кремлем сняли флаг Советского союза.

Михаил Горбачев РИА

Как писал OBOZREVATEL, о госпитализации Горбачева говорили и в апреле 2019. Тогда стало известно, что политик планировал приехать на премьеру документального фильма, однако врачи ему запретили.

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