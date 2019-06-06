ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Горбачева госпитализировали в больницу: что известно

846Читать материал на украинском

Экс-президента СССР Михаила Горбачева госпитализировали в клинику. Состояние 88-летнего политика позволяет ему продолжать работу над книгой.

Об этом сам Горбачев заявил "РИА Новости". Он отметил, что находится в медицинском учреждении уже продолжительное время.

"Я нахожусь в больнице, давно уже. Но я при малейшей возможности с помощью и с участием друзей работаю", – сообщил он.

Новости
Россия и США на пороге ядерной войны: Горбачев дал тревожный прогноз

Он также отметил, что попал в клинику из-за давних проблем с самочувствием, но "свет в конце тоннеля видеть рано".

Горбачев являлся первым и единственным президентом СССР, а также последним генсеком ЦК КПСС. 25 декабря 1991 года заявил об отставке с президентского поста и передал управление ядерным оружием президенту России Борису Ельцину. После этого над Кремлем сняли флаг Советского союза.

Михаил Горбачев

Михаил Горбачев

РИА

Как писал OBOZREVATEL, о госпитализации Горбачева говорили и в апреле 2019. Тогда стало известно, что политик планировал приехать на премьеру документального фильма, однако врачи ему запретили.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
4
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel