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Гораздо раньше: в Британии дали тревожный прогноз по наступлению России

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Россия может перейти к проявлению "враждебных действий" гораздо раньше, чем кто-либо ожидает.

Об этом заявил глава Генштаба ВС Великобритании генерал Ник Картер во время своего выступления в Королевском Объединённом институте оборонных исследований.

По словам Картера, российская сторона воспользовалась опытом войны в Сирии для наращивания военного потенциала и дальнейшего наступления на безопасность Европы.

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"Они будут делать то, чего их соперник ожидает меньше всего. Они воспользовались опытом в Сирии, чтобы развить экспедиционные способности... чтобы получить великолепный боевой опыт", — заявил Картер.

Он добавил, что в Сирии российские вооружённые силы испытали ракеты дальнего радиуса действия, а также более 150 видов других вооружений и оснащения.

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно о подготовке России к войне.

Место
Великобритания
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