Гораздо раньше: в Британии дали тревожный прогноз по наступлению России

Россия может перейти к проявлению "враждебных действий" гораздо раньше, чем кто-либо ожидает.
Об этом заявил глава Генштаба ВС Великобритании генерал Ник Картер во время своего выступления в Королевском Объединённом институте оборонных исследований.
По словам Картера, российская сторона воспользовалась опытом войны в Сирии для наращивания военного потенциала и дальнейшего наступления на безопасность Европы.
"Они будут делать то, чего их соперник ожидает меньше всего. Они воспользовались опытом в Сирии, чтобы развить экспедиционные способности... чтобы получить великолепный боевой опыт", — заявил Картер.
Он добавил, что в Сирии российские вооружённые силы испытали ракеты дальнего радиуса действия, а также более 150 видов других вооружений и оснащения.
.@ArmyCGS is taking the stage now - you can watch the lecture live: https://t.co/eldSOYRYig @BritishArmy #DynamicSecurity— RUSI (@RUSI_org) 22 января 2018 г.
Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно о подготовке России к войне.