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"Гопота без манер!" Путин парализовал Хельсинки огромным кортежем: первые фото и видео

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Президент России Владимир Путин в среду, 21 августа, прибыл в Хельсинки для переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Соответствующим видео на своей странице в Twitter поделился журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

При этом самолет главы РФ опоздал на два часа, из-за чего полиции пришлось перекрывать путь из аэропорта Хельсинки-Вантаа в центр города, чтобы освободить Путину дорогу, пишет "Фонтанка".

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Поездка Путина в Хельсинки

Поездка Путина в Хельсинки

Коллаж

В результате движение кортежа российского президента из 20 автомобилей парализовало город. Прямо в бегущей строке в общественном транспорте жителей Хельсинки предупреждали: "Автобусы опаздывают из-за визита Путина".

Предупреждение в одном из автобусов

Предупреждение в одном из автобусов

Фонтанка

"В Хельсинки таких кортежей не бывает. Разве что очень высокий гость приедет. Вот как сегодня", – пишет Telegram-канал "Россия в глобальной политике".

Отметим, ранее полицейские предупреждали горожан, что 21 августа лучше не передвигаться на автомобилях и не гулять в центре из-за множественных ограничений и перекрытий.

Встреча Путина и Ниинистё

Встреча Путина и Ниинистё

Пресс-служба президента Финляндии

Встреча Путина и Ниинистё

Встреча Путина и Ниинистё

Пресс-служба президента Финляндии

"Как всегда, опоздав на 2+ часа... Гопота в подворотне не обучалась манерам", – прокомментировал новость один из пользователей Twitter.

Встреча Путина и Ниинистё

Встреча Путина и Ниинистё

Telegram-канал "Карточный Домик: Россия"

Встреча Путина и Ниинистё

Встреча Путина и Ниинистё

Telegram-канал "Карточный Домик: Россия"

Одна из машин в кортеже Путина

Одна из машин в кортеже Путина

Telegram-канал "Карточный Домик: Россия"

"Гопота без манер!" Путин парализовал Хельсинки огромным кортежем: первые фото и видео

Скриншот

Комментарии к посту Дмитрия Смирнова

Комментарии к посту Дмитрия Смирнова

Скриншот

Комментарии к посту Дмитрия Смирнова

Комментарии к посту Дмитрия Смирнова

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава России Владимир Путин разозлил сеть поездкой в оккупированный Крым.

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Персоны
Владимир Путин Саули Ниинистё
Место
Финляндия Хельсинки
Теги
Новости России политика видео фотографии
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Смотрел тут кортеж Зеленского когда прибыл Нетаньяху...гыгы.да и потом Путин не фаловался ездить на работу на велосипеде....
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
шароварники,не ссыте,к вам не приедет,у вас свой слуга народа из 26-ти автомобилей
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
А шо, Путен уже не в изоляции? При Порошенко такого бардака не было. СУГС, ёпста!
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
BROTHER FOREST, лишь бы не в деревянном бушлате как ты,морось епаная.
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Pavlov Dmiyty, не,бзди,падаль!В изоляции,будешь-ты,скот!
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