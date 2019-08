"Гопота без манер!" Путин парализовал Хельсинки огромным кортежем: первые фото и видео

Президент России Владимир Путин в среду, 21 августа, прибыл в Хельсинки для переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Соответствующим видео на своей странице в Twitter поделился журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

При этом самолет главы РФ опоздал на два часа, из-за чего полиции пришлось перекрывать путь из аэропорта Хельсинки-Вантаа в центр города, чтобы освободить Путину дорогу, пишет "Фонтанка".

В результате движение кортежа российского президента из 20 автомобилей парализовало город. Прямо в бегущей строке в общественном транспорте жителей Хельсинки предупреждали: "Автобусы опаздывают из-за визита Путина".

"В Хельсинки таких кортежей не бывает. Разве что очень высокий гость приедет. Вот как сегодня", – пишет Telegram-канал "Россия в глобальной политике".

Отметим, ранее полицейские предупреждали горожан, что 21 августа лучше не передвигаться на автомобилях и не гулять в центре из-за множественных ограничений и перекрытий.

"Как всегда, опоздав на 2+ часа... Гопота в подворотне не обучалась манерам", – прокомментировал новость один из пользователей Twitter.

President @Niinisto welcomed President of #Russia Vladimir Putin to a working visit to #Finland. | Presidentti Sauli Niinistö vastaanotti Venäjän presidentti Vladimir Putinin työvierailulle Suomeen. pic.twitter.com/6dwPvCRDm2