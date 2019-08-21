"Гопота без манер!" Путин парализовал Хельсинки огромным кортежем: первые фото и видео

Президент России Владимир Путин в среду, 21 августа, прибыл в Хельсинки для переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Соответствующим видео на своей странице в Twitter поделился журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

При этом самолет главы РФ опоздал на два часа, из-за чего полиции пришлось перекрывать путь из аэропорта Хельсинки-Вантаа в центр города, чтобы освободить Путину дорогу, пишет "Фонтанка".

Поездка Путина в Хельсинки Коллаж

В результате движение кортежа российского президента из 20 автомобилей парализовало город. Прямо в бегущей строке в общественном транспорте жителей Хельсинки предупреждали: "Автобусы опаздывают из-за визита Путина".

Предупреждение в одном из автобусов Фонтанка

"В Хельсинки таких кортежей не бывает. Разве что очень высокий гость приедет. Вот как сегодня", – пишет Telegram-канал "Россия в глобальной политике".

Отметим, ранее полицейские предупреждали горожан, что 21 августа лучше не передвигаться на автомобилях и не гулять в центре из-за множественных ограничений и перекрытий.

Встреча Путина и Ниинистё Пресс-служба президента Финляндии

Встреча Путина и Ниинистё Пресс-служба президента Финляндии

"Как всегда, опоздав на 2+ часа... Гопота в подворотне не обучалась манерам", – прокомментировал новость один из пользователей Twitter.

Встреча Путина и Ниинистё Telegram-канал "Карточный Домик: Россия"

Встреча Путина и Ниинистё Telegram-канал "Карточный Домик: Россия"

Одна из машин в кортеже Путина Telegram-канал "Карточный Домик: Россия"

Владимир Путин приехал в президентский дворец в Хельсинки: Начались переговоры президентов России и Финляндии pic.twitter.com/u3IxkDBQ63 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 21, 2019

President @Niinisto welcomed President of #Russia Vladimir Putin to a working visit to #Finland. | Presidentti Sauli Niinistö vastaanotti Venäjän presidentti Vladimir Putinin työvierailulle Suomeen. pic.twitter.com/6dwPvCRDm2 — TPKanslia (@TPKanslia) August 21, 2019

Скриншот

Комментарии к посту Дмитрия Смирнова Скриншот

Комментарии к посту Дмитрия Смирнова Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава России Владимир Путин разозлил сеть поездкой в оккупированный Крым.

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