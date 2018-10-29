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/Новости мира

''Я псих, держите меня семеро'': россиянин высмеял планы РФ воевать с США

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Заявления представителя МИД РФ Андрея Белоусова на заседании комитета Генассамблеи ООН о подготовке России к войне с США – это блеф.

"Они блефуют, они хотят напугать, чтобы все побежали с ними договариваться. Это чисто гопническая психология, соответственно, чисто гопническая манера поведения, типа "я псих, держите меня семеро", - сказал в комментарии OBOZREVATEL российский оппозиционер Павел Шехтман.

Но только стоит показать России силу, как она сразу успокоится, считает россиянин. По его мнению, с Кремлем не стоит идти договариваться, иначе начнут наглеть.

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"США, скорее всего, просто проигнорируют, если только пророссийское лобби, которое окружает Трампа, не сумеет это как-то продавить в своих целях. Но не продавят, потому что там существует полный антироссийский консенсус. Они уже поняли цену Путину давным-давно, они уже не рассматривают его ни как партнера, ни как вообще человека, с которым можно иметь дело", - говорит Шехтман.

"Более того, они в принципе не рассматривают Россию как страну, с которой можно иметь дело. Поэтому это все просто гопническая истерика", - добавил российский оппозиционер.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп уверен, что Россия хочет получить помощь его страны из-за больших успехов американской экономики.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Место
Россия
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Шехтман,оппозиционер,"россиянин"....ганопольский,киселёв,пономарёв,бабченко,что не дерьмо,то и к вашему берегу......
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Русский Солдат
Русский Солдат
Хохложопики, где вы находите этих оппозиционеров, про которых никто не знает?
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Константинов Villi
Константинов Villi
Тебе это зачем, саладатик? Хочешь просвещенным в Сирии подыхать? )) Лучше скажи, уебан, кто духовнее - сцарь хуйло или шойгу? ))
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andreyev andrei
andreyev andrei
Еще один городской сумасшедший - эксперд:-) Обоз, ну че вы всякую шваль привечаете? Шехтман скрылся от следствия на территории Украины. Шехтман был внесён в России в «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму». Наверное и за такие призывы: «Украинцы! Надеюсь, вы не отпустите Стенина?! Надеюсь, вы пристрелите его? Убивайте всех этих блядей с разных НТВ и Первых каналов, убивайте, убивайте как бешеных собак!»
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