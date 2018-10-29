''Я псих, держите меня семеро'': россиянин высмеял планы РФ воевать с США

Заявления представителя МИД РФ Андрея Белоусова на заседании комитета Генассамблеи ООН о подготовке России к войне с США – это блеф.

"Они блефуют, они хотят напугать, чтобы все побежали с ними договариваться. Это чисто гопническая психология, соответственно, чисто гопническая манера поведения, типа "я псих, держите меня семеро", - сказал в комментарии OBOZREVATEL российский оппозиционер Павел Шехтман.

Но только стоит показать России силу, как она сразу успокоится, считает россиянин. По его мнению, с Кремлем не стоит идти договариваться, иначе начнут наглеть.

"США, скорее всего, просто проигнорируют, если только пророссийское лобби, которое окружает Трампа, не сумеет это как-то продавить в своих целях. Но не продавят, потому что там существует полный антироссийский консенсус. Они уже поняли цену Путину давным-давно, они уже не рассматривают его ни как партнера, ни как вообще человека, с которым можно иметь дело", - говорит Шехтман.

"Более того, они в принципе не рассматривают Россию как страну, с которой можно иметь дело. Поэтому это все просто гопническая истерика", - добавил российский оппозиционер.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп уверен, что Россия хочет получить помощь его страны из-за больших успехов американской экономики.