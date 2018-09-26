''Гоняют, как собак!'' Одиозная Монтян рассказала правду о переселенцах ''ДНР'' в РФ

Одиозная адвокат и блогер Татьяна Монтян, активно поддерживающая оккупационную политику России, возмутилась из-за того, что страна-агрессор усложняет получение гражданства для предателей Украины и не следует примеру Венгрии (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

В частности, она пожаловалась на то, что перебежчиков, желающих получить российский паспорт, буквально выгоняют из отделений миграционной службы Российской Федерации. Свое недовольство Монтян выразила в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Венгры лет 10 выдают паспорта, причем в консульстве, с шампанским, с поздравлениями и просьбой не говорить об этом украинским властям. Но именно сейчас возникло это видео. И вот России как раз таки следует в этом плане брать пример с маленькой и совсем небогатой Венгрии. Сравните, как венгры раздают своим паспорта, и как пинками гоняют русских из Украины в вашей Федеральной миграционной службе! Так что вам должно быть стыдно! Как трудно этническим русским получить гражданство России! Гоняют, как собак!" — впала в истерику сепаратистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Монтян в прямом эфире набросилась с истеричными претензиями на кремлевских пропагандистов из-за того, что РФ не присоединила к себе Донбасс по крымскому сценарию . Коллаборантка обвинила представителей страны-агрессора в том, что они считают "народ Донбасса" неполноценным и со временем намерены вернуть захваченные территории Украине.