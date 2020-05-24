Гонконг "взорвался" протестами против Китая: тысячи людей вышли на улицы. Фото и видео

В Гонконге в воскресенье, 24 мая, тысячи демонстрантов в одном из торговых кварталов вышли на акцию протеста против нового законопроекта Китая. Им правительство хочет ввести на территории автономного региона национальные законы и свою полицию.

Об этом сообщает BBC. Также в соцсетях публикуют фото и видео с места событий (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, правоохранители по громкоговорителям объявили о запрете массовых собраний из-за пандемии COVID-19, а потом применили против демонстрантов слезоточивый и перцовый газ. Те ж в ответ бросали в полицейских разные предметы, в том числе зонтики.

Протесты в Гонконге reuters.com

Отмечается, что в новом законопроекте, который хочет принять КНР, говорится о ее праве применять национальные законы на территории Гонконга. Он также запрещает вмешательство в дела Гонконга зарубежных и внешних сил и предусматривает появление там китайской полиции наряду с местной.

Протесты в Гонконге twitter.com/K_Loukerenko

Примечательно, что глава Гонконга Кэрри Лэм занимает сторону Пекина и уже объявила о поддержке нового закона. Оппозиционные же демократы считают, что подобные нововведения серьезно подорвут репутацию Гонконга как финансового центра. Сотни высокопоставленных политиков и чиновников со всего мира опубликовали совместное заявление с критикой плана Китая.

Протесты в Гонконге twitter.com/buch10_04

Известно, что в Гонконге протесты начались еще в марте 2019-го и шли до конца года, пока не нависла угроза массового заражения коронавирусом. Они были вызваны попыткой принять закон об экстрадиции, по которому автономная территория обязана была бы выдавать задержанных демонстрантов Китаю. За время протестов было арестовано больше 8300 человек.

Протесты в Гонконге twitter.com/buch10_04

Позже КНР даже ввела санкции против США из-за поддержки акций протеста в Гонконге.

Напомним, что Гонконг вошел в состав Китая на правах автономии в 1997 году, когда был передан Великобритании.

Протесты в Гонконге twitter.com/K_Loukerenko

Протесты в Гонконге twitter.com/buch10_04

Протесты в Гонконге twitter.com/K_Loukerenko

Протесты в Гонконге twitter.com/K_Loukerenko

Протесты в Гонконге reuters.com

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