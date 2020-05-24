Гонконг "взорвался" протестами против Китая: тысячи людей вышли на улицы. Фото и видео
В Гонконге в воскресенье, 24 мая, тысячи демонстрантов в одном из торговых кварталов вышли на акцию протеста против нового законопроекта Китая. Им правительство хочет ввести на территории автономного региона национальные законы и свою полицию.
Об этом сообщает BBC. Также в соцсетях публикуют фото и видео с места событий (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Так, правоохранители по громкоговорителям объявили о запрете массовых собраний из-за пандемии COVID-19, а потом применили против демонстрантов слезоточивый и перцовый газ. Те ж в ответ бросали в полицейских разные предметы, в том числе зонтики.
Отмечается, что в новом законопроекте, который хочет принять КНР, говорится о ее праве применять национальные законы на территории Гонконга. Он также запрещает вмешательство в дела Гонконга зарубежных и внешних сил и предусматривает появление там китайской полиции наряду с местной.
Примечательно, что глава Гонконга Кэрри Лэм занимает сторону Пекина и уже объявила о поддержке нового закона. Оппозиционные же демократы считают, что подобные нововведения серьезно подорвут репутацию Гонконга как финансового центра. Сотни высокопоставленных политиков и чиновников со всего мира опубликовали совместное заявление с критикой плана Китая.
Известно, что в Гонконге протесты начались еще в марте 2019-го и шли до конца года, пока не нависла угроза массового заражения коронавирусом. Они были вызваны попыткой принять закон об экстрадиции, по которому автономная территория обязана была бы выдавать задержанных демонстрантов Китаю. За время протестов было арестовано больше 8300 человек.
Позже КНР даже ввела санкции против США из-за поддержки акций протеста в Гонконге.
Напомним, что Гонконг вошел в состав Китая на правах автономии в 1997 году, когда был передан Великобритании.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Протесты в Гонконге вспыхнули летом 2020 года из-за проекта закона, который позволит экстрадировать людей по запросу властей Китая.
12 августа власти КНР стянули вооруженные силы к Гонконгу.
В конце августа там произошли столкновения между силовиками и протестующими, спецназовцы применяли слезоточивый газ и дубинки, а митингующие бросали в них камни и бутылки.
Позже участники акций протеста в Гонконге (Китай) избрали новую тактику – начали собираться на митинги в торговых центрах города.
В средине сентября полиция Гонконга применила против участников очередной волны протестов водометы.
В октябре на кровопролитном протесте заметили украинский флаг.
В Гонконге в ночь на 18 ноября 2020-го вспыхнули ожесточенные бои возле здания Политехнического университета, где забаррикадировались около двухсот протестующих студентов.