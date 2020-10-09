Гонконг разработал двойную вакцину от гриппа и от коронавируса

Гонконг в ноябре начнет тестирование экспериментальной вакцины двойного действия – одновременно и от коронавируса, и от гриппа.

В испытаниях примут участие около 100 добровольцев, пишет Bloomberg со ссылкой на заведующего кафедрой инфекционных заболеваний в университете Гонконга Юэна Квок-юнга.

Новая вакцина представляет собой спрей для носа, так же как и другая китайская вакцина от COVID-19, перешедшая в сентябре в стадию клинических испытаний на людях. Таким же способом работает назальная вакцина от гриппа, которую уже используют в стране.

В основе экспериментального препарата лежит ослабленный вирус гриппа, который размножается только в верхних дыхательных путях. Его разработчики использовали генную инженерию, чтобы удалить вирусный белок NS1 и вставить рецептор-связывающий домен белка вируса SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную болезнь.

По словам Юэна, кроме защиты от гриппа и коронавируса, спрей должен стимулировать иммунные клетки на слизистой оболочке носа – в области, через которую респираторные вирусы обычно попадают в организм.

Испытание новой вакцины уже провели на животных. Тесты на людях, рассчитанные на несколько месяцев, призваны продемонстрировать ее безопасность и помочь определить оптимальную дозу.

Раньше OBOZREVATEL сообщил о том, что США обвинили Россию в попытках помешать получить вакцину от коронавируса.