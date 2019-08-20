Гонки вооружений не будет? Россия ответила США на запуск запрещенных ракет

Москва сожалеет в связи с пусками США ракет, ранее запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Такое мнение высказал заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков, отметив, что это еще раз доказывает, что подготовка к слому договора шла давно, передают РИА Новости.

"Москва не позволит втянуть себя в гонку вооружений и привержена мораторию на размещение ракет, пока это где-либо не сделают США", - сказал он.

США испытали запрещенные ДРСМД ракеты Скриншот видео

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Отметим, что представители Пентагона заявляли о намерении испытать ракету дальностью примерно в тысячу километров еще в марте.

Испытания ракет радиусом действия от 500 до 5500 километров были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого США и Россия вышли 2 августа 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кремль пообещал принять симметричные меры в том случае, если США начнут размещать новое ракетное вооружение в Европе и Азии после прекращения действия ДРСМД.

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