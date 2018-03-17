Голосуют за шансон: как начались выборы Путина на Чукотке. Фотофакт

В Анадыре (Чукотский автономный округ России) первым проголосовавшим на президентских выборах дают бесплатные билеты на выступление "Города 312" и шансонье Трофима.

Об ажиотаже на избирательных участках сообщается в Twitter Олега Адамовича.

Оппозиционер Алексей Навальный также опубликовал фотографии.

"Избирательные участки на Чукотке в 8 часов утра. Нам предлагается поверить, что это люди добровольно встали в воскресенье в семь, чтобы плотно забить собой помещение для голосования".

Напомним, что в России по состоянию на 22:00 17 февраля по киевскому времени официально стартовали президентские выборы. Первые избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке - там на данный момент уже 8 часов утра.