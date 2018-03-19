"Голосовали лесбиянки": Жириновский сделал гомофобское заявление о Собчак

Одиозный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмутился тем фактом, что Ксения Собчак на выборах президента России получила больше голосов, чем Григорий Явлинский, и назвал ее "порнозвездой, собирающей голоса лесбиянок и пи**расов" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Свое скандальное заявление он объяснил тем, что Собчак снималась для мужских журналов, и озвучил его в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Явлинский получил в два раза меньше, чем порнозвезда Собчак. Это что такое, это какая страна?" — обиженно заявил он.

В ответ на это ведущий-пропагандист отметил, что такое утверждение не соответствует действительности, поскольку Собчак не снималась в фильмах для взрослых.

Однако лидер ЛДПР возразил ему, отметив, что политик принимала участие в фотосессиях для мужских журналов "Playboy" и "Maxim".

"Второе — почему Москва за нее проголосовала больше, чем вся страна? Она выдвигает лозунг "легализация однополой любви". Я не могу обращаться к лесбиянкам и пи**расам за голоса мои, не могу. А она обратилась", — добавил Жириновский.

Как сообщал "Обозреватель", во время предвыборных дебатов Собчак облила водой Жириновского за то, что он обозвал ее "последней бл*дью".