Голливудский актер попал в аварию

Американский актер Уилл Феррелл попал в серьезную аварию в округе Ориндж в штате Калифорния.

13 апреля джип, в котором находился комик, перевернулся после столкновения с легковым авто. В машине также находились два пассажира и водитель. Об этом сообщает TMZ.

Очевидцы рассказали, что женщина, сопровождавшая Ферелла, получила тяжелые травмы и истекала кровью.

Сам же актер и еще двое пострадавших были госпитализированы. На данный момент о состоянии комика нет информации.

Как сообщал "Обозреватель", накануне был экстренно госпитализирован советский и российский актер Александр Панкратов-Черный.