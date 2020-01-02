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2 января • обновлено в 07:21
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Голландия официально прекратила существование

2.8т
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Нидерланды с 1 января 2020 года официально отказались от названия "Голландия", которое раньше обозначало государство.

Об этом сообщает радиостанция NOS. С этого дня вузы, местные власти, а также издания и частные компании должны использовать лишь название "Нидерланды".

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Таким образом правительство решило избавить страну от клише, связанного с проституцией и наркотиками. Власти хотят перераспределить туристический поток и снизить нагрузку на Амстердам, Харлем и Гаагу, которые не справляются с количеством туристов. На реформу названия Нидерланды потратят около 200 тыс. евро.

Голландия официально прекратила существование

Голландия официально прекратила существование

RT

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Республика Македония официально сменила свое название на Северную Македонию.

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Автор
Анатолий Запорожский
Место
Нидерланды
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