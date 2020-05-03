Голда Меир: как дочь плотника из Киева стала премьером Израиля

Сегодня, 3 мая, родилась одна из величайших женщин в истории Израиля – Голда Меир. Именно ее подпись стоит под Декларацией независимости Израиля, она стала первой женщиной, занявшей пост премьер-министра страны. Уроженка Украины, дочь обычного плотника, добилась невероятных высот и неподдельной любви целого еврейского народа.

Подробнее о жизни знаменитой женщины – читайте в материале OBOZREVATEL.

Голда Меир (Мабович) родилась 3 мая 1898 года в Киеве, в семье плотника. В возрасте 8 лет она с семьей эмигрировала в Милуоки, штат Висконсин в США. Там девушка получила педагогическое образование, после чего занялась преподаванием в школе.

Голда Меир isralike.org

В Америке Голда провела целых 15 лет, в 1917-м вышла замуж за Моррисона Меерсона. В США девушка познакомилась с Давидом Бен-Гурионом и Ицхаком Бен-Цви, которые уже в скором будущем сыграют судьбоносную роль в становлении Израиля.

Под впечатлением от общения с ближневосточными друзьями, она вступает в еврейскую рабочую партию "Poale Zion" (Рабочих Сиона), а через несколько лет в 1921 году вместе с мужем уезжает в Палестину.

В кибуце Мерхавия Голда преподавала английский, сажала деревья в пустыне, позже содержала прачечную, чтобы семья, в которой было уже двое детей, могла прожить. Однако ее муж не столь радостно переживал тягости деревенской жизни, и посоветовавшись, семья переезжает в Тель-Авив.

В городе Голда стала секретарем Женского трудового совета и начала все чаще участвовать в различных конференциях. Вскоре ее избрали делегатом на Всемирный Сионистский конгресс, затем она стала делегатом Американской сионистской партии.

Переехав в Тель-Авив Меир начала активную политическую деятельность bigkiev.com.ua

В 1947 году, после того, как ООН проголосовала за раздел Палестины и независимость Израиля, начались первые кровавые столкновения. В 1948 года Голда Меерсон была одной из двух женщин в числе 38 человек, подписавших Декларацию независимости Израиля, провозглашенную Давидом Бен-Гурионом.

На следующий день Израиль подвергся нападению со стороны соединенных армий Египта, Сирии, Ливана, Иордании и Ирака. Началась арабо-израильская война (1947—1949). После года боевых действий, в июле 1949 года, было принято соглашение о прекращении огня с Египтом, Ливаном, Трансиорданией и Сирией, согласно которому под контролем еврейского государства оказались также Западная Галилея и коридор от приморской равнины до Иерусалима, первоначально предназначавшиеся арабскому государству.

В тот тяжелый период Голда стала первым послом Израиля в СССР, спустя год заняла пост министра труда, на котором за короткое время реализовала две мощные программы: жилищное строительство на 30 тысяч домов и прокладку дорог. При этом сама министр, имея в своем распоряжении тысячи построенных квартир, обитала в небольшой комнатке на чердаке.

Голда Меир стала первым послом Израиля в СССР zn.ua

Летом 1956 года Голда получает новое назначение – министр иностранных дел, и тогда же меняет свою фамилию с Меерсон (по мужу) на ивритское Меир.

Но пик ее политической карьеры наступил в марте 1969 года, когда уроженка Киева стала премьер-министром – первой женщиной во главе правительства в Израиле и третьей в мире. За пять лет правления она добилась снижения налогов для бедных и развернула строительство социального жилья.

К тому же Меир стала первым главой Израиля, которого пригласил к себе папа Павел VI. Высоко оценив ее заслуги, подарил серебряного голубя с надписью: "Премьер-министру Израиля от папы".

Голда Меир стала первой женщиной во главе правительства в Израиле bobruisk.guru

Со своего поста Меир ушла после так называемой Войны Судного дня 1973 году, когда Египет и Сирия совместно напали на Израиль. Боевые действия продлились всего 18 дней, но потери Израильского государства составили порядка 2500 солдат. Премьер взяла на себя полную ответственность за произошедшее и подала в отставку в 1974 году, хотя парламент просил ее остаться. На этом политическая карьера Голды Меир была закончена.

Жизнь, проведенная в борьбе за Израиль, сказалась на здоровье Голды. Она умерла в 1978 году в возрасте 80 лет.