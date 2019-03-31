В Испании на улицы вышли тысячи голых мужчин и женщин: фото и видео 18+

На улицы испанского города Валенсия вышли более 1 300 обнаженных мужчин и женщин для участия в массовой фотосессии.

Перфоманс организовал известный фотограф из Нью-Йорка Спенсер Туник, сообщает российский пропагандистский ресурс RT (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Голая фотосессия в Валенсии Ruptly

Голая фотосессия состоялась 30 марта. Ее участников фотограф снял в двух положениях. Он усадил обнаженных мужчин на землю и сказал встать напротив них голым женщинам. Сначала Туник фотографировал их лицом к лицу, а затем мужчины должны были смотреть женщинам в спину.

Спенсер Туник прославился фотографиями тысяч обнаженных людей, которых он собирал в самых необычных местах: Сиднейском оперном театре, на Площади искусств в Монреале, стадионе Эрнста Хаппеля в Вене. За годы своей карьеры он сделал более 90 фотоинсталляций по всему миру. Самый крупный флешмоб он организовал в 2007 в Мексике. Тогда в голой акции приняли участие 18 тыс. человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский певец Сергей Лазарев, которому приписывают романтические отношения с украинской звездой Ани Лорак, озадачил поклонников пикантным снимком, на котором изображен полностью голым. Фанаты артиста бурно отреагировали на горячую фотографию Лазарева, предположив, что его фотографировала именно украинка Ани Лорак.

Позднее выяснилось, что автором голого фото Лазарева является известный фотограф, который часто снимает звезд шоубизнеса. Речь идет о Руслане Рощупкине.

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