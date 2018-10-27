Голая невеста? Новая оптическая иллюзия вызвала споры в сети

В сети активно набирает популярность оптическая иллюзия с обнаженной невестой.

Снимок, на котором кажется, что девушка в свадебном платье оголила на торжестве свои ягодицы, был опубликован на портале Imgur, сообщает Лента.ру.

То, что на первый взгляд напоминает оголенное тело, оказалось обычным оптическим обманом, ловко пойманным фотографом. Невесту закрывает очертание одной из приглашенных, чья прижатая рука и напоминает ягодицы.

Новая оптическая иллюзия Лента.ру

Снимок набрал более 100 тысяч просмотров. Большинство пользователей сразу же разгадали, в чем дело. Хотя нашлись и те, кому пришлось долго разбираться, что же вызвало такой конфуз.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была раскрыта тайна одной из самых известных оптических иллюзий.