"Открыт ящик Пандоры": как Трамп "ударил" по Украине

Президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над сирийскими Голанскими высотами. Такое решение стало прецедентом для дальнейшего нарушения международного права и легитимизации захвата чужих территорий. А это уже напрямую касается Украины, аннексии Крыма и оккупации Донбасса со стороны Российской Федерации.

Чем угрожают Украине и миру действия Трампа – узнавал OBOZREVATEL.

Главное:

Трамп нарушил международное право, признав сирийские земли частью Израиля.

Действие американского президента ставит под удар политику США по украинскому Крыму.

Признание аннексии Голанских высот со стороны США позволит России требовать признания полуострова Крым российской территорией.

Под удар попадают оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Прецедентное решение

Еще 21 марта в своем Twitter Трамп заявил, что Вашингтон должен признать суверенитет Израиля над сирийскими Голанскими высотами: "Это играет ключевую стратегическую роль и имеет важное значение для безопасности государства Израиль и региональной стабильности", – написал глава Белого дома.

В ответ на это премьер-министр Израиля Беньямин Нетанияху поблагодарил Трампа: "Вы сделали исторический шаг!"

От слов к делу американский президент перешел довольно быстро, спустя 4 дня Трамп подписал соответствующую декларацию, в которой признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. И такое решение вызвало бурю негодования среди мирового сообщества.

Дело в том, что с 1967 года Совет безопасности ООН несколько раз единогласно признавал, что Израиль незаконно оккупировал территории Сирии и принял соответствующие резолюции, которые до нынешнего момента поддерживали и Соединенные Штаты. В ответ на решение президента США представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что позиция международной организации остается прежней.

Заседание Совбеза ООН

"Политика ООН по Голанским высотам нашла отражение в соответствующих резолюциях Совета Безопасности, и эта политика не изменилась", — заверил он.

Новости Трамп объявил о полном освобождении Сирии и Ирака от террористов

Действия Трампа также были осуждены со стороны России, Турции и Сирии, дипломатические ведомства этих стран резко отреагировали на этот шаг. В официальном заявлении сирийских дипломатов подчеркивается, что США, признав оккупацию, "стали главным врагом для арабских стран".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что "это может привести к новому витку напряженности в регионе".

"Мне страшно, что многие из наших заявлений и комментариев становятся пророческими, но так оно и есть", — сказала она.

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт назвал решение Трампа "ничтожным по форме и по существу". Политик добавил, что признание оккупированных земель нарушает нормы международного права и "снижает авторитет Вашингтона на Ближнем Востоке и во всем мире".

"Овладение территорией силой является недопустимым в соответствии с уставом ООН", — подчеркнули в министерстве иностранных дел Испании, не признав суверенитет Израиля над Голанами.

Еще с самого начала, когда стало известно о намерении Трампа признать права Израиля на спорные земли, на международной арене прошла волна возмущения. Помимо указанных выше стран, резко против такого решения выступила Германия, которая является одной из лидеров ЕС.

Представительница кабмина ФРГ Ульрике Деммер отметила, что позиция правительства Германии по Голанским высотам не изменилась и "соответствует резолюциям Совета Безопасности ООН, в особенности резолюции № 497 1981 года".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал заявление американского президента неудачным и добавил, что страна "никогда не допустит легитимации оккупации Голанских высот".

Реджеп Тайип Эрдоган

В ООН же заявили, что статус Голанских высот должен оставаться за Сирией, а решения властей Израиля об установлении на оккупированной ими территории своих законов и администрации лишены юридической силы.

"Члены Совета Безопасности ООН выразили глубокую обеспокоенность и подчеркнули, что статус Голан остается неизменным", — сказано в заявлении.

Что за Голанские высоты и при чем здесь Крым?

До 1967 года данная территория принадлежала Сирии, но по итогам Шестидневной войны Израиль занял Голанские высоты, и в 1981 году парламент Тель-Авива принял закон о распространении израильской юрисдикции на данные территории.

В ответ Совет безопасности ООН в резолюции постановил, что "решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на оккупированных сирийских Голанских высотах является недействительным и не имеет международной юридической силы".

В 2000 году израильский парламент все же выступил с инициативой провести с сирийскими властями переговоры по разделу спорных территорий, но Сирия отказывалась вести любые разговоры до полного выведения с Голанских высот израильских войск.

Голанские высоты

Пути решения проблемы найдены не были, а задачу усложнила начавшаяся в 2010 году гражданская война в Сирии, которая продолжается до сих пор.

Что же касается Крыма, то после решения Трампа признать Голанские высоты, по сути аннексированые, территорией Израиля, тем самым нарушая международное право, такого же решения по оккупированному украинскому полуострову может потребовать и Россия.

"К сожалению, это имеет негативный контекст относительно позиции Украины и позиции США по Крыму, потому что я считаю это политическим безумием, которое уничтожает политическую позицию США по Крыму", – считает эксперт-международник Ирина Верещук.

В эфире ObozTV она отметила, что желание Трампа помочь своему союзнику премьер министру Израиля Биньямину Нентьяху перед выборами, ставит под удар международное право.

Дональд Трамп и Биньямин Нентьяху

"Что будет с Крымом? Как будут США объяснять свою позицию, если это тоже самое, фактически аннексия вследствие Шестидневной войны, Израиль захватил, аннексировал. Как теперь объяснять, почему Россия не имеет права, а Израиль имел право? Те же самые резолюции ООН. Для Украины это очень негативный сигнал", – говорит Верещук.

С такой позицией согласен и американист Николай Белесков, который считает, что заявления Трампа будут иметь негативные последствия для всей внешней политики США и для мирового сообщества.

"Открыт "ящик Пандоры", даже если за этим не будет никаких официальный шагов, это вызовет волну критики, и тогда неизвестно, как американцы будут отбиваться. Когда в прошлом году на саммите G7 Трамп ставил вопрос о Крыме и о возможности его признания, понадобилась "Крымская декларация", а теперь что делать, чтобы доказать, что да, мы против аннексии Крыма Россией?" – объясняет OBOZREVATEL Белесков.

Владимир Путин

О том, что действия Трампа – это фактически зеленый сигнал для Владимира Путина продолжать свою агрессивную политику в отношении постсоветских стран пишет и западная пресса.

"Согласие с тем, что Израиль захватил эту территорию, может привести к завоеванию и аннексии любой территории в мире. Теперь не будет юридических оснований настаивать на том, что Россия должна вернуть Крым Украине. В самом деле, Россию фактически приглашают начать поглощать любые части бывшего Советского Союза, о которых она жалеет, что отпустила в конце холодной войны. И это только Россия", - пишет аналитик американского Института арабских стран Персидского залива Хуссейн Ибиш для американского издания Bloomberg.

В тоже время западная пресса проводит подобную ситуацию, которая произошла в 2008 году, когда США и еще несколько стран, в том числе и ЕС, признали независимость нового государства Косово. Россия отказалась признавать легитимность отделенного от Сербии государства, а Владимир Путин назвал ситуацию "страшным прецедентом".

Владимир Путин

Глава МИД Сергей Лавров в одном из интервью заявил, что "поощрять сепаратистские тенденции аморально. Косовский прецедент уже воодушевил сепаратистов в других регионах мира, и мы видим только начало крайне взрывоопасного процесса".

При этом официальная позиция Кремля на тот момент была такова, что РФ не будет поддерживать сепаратистские настроения в различных регионах, но уже через полгода российская армия вторглась на территорию Грузии и провозгласила Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами.

История повторяется, и теперь же решение Трампа о признании суверенитета Израиля над аннексированной сирийской территорией может стать угрозой не столько Крыму, который в России безапелляционно считают своим, сколько для непризнанных республик "Л/ДНР", которые в Кремле смогут провозгласить независимыми вслед за признание Голанских высот США.

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