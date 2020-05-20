Владимир Зеленский ровно год назад стал президентом Украины. 20 мая 2019 года он произнес инаугурационную речь, в которую поверили миллионы украинцев. Спустя время каждый из нас уже может сделать выводы, где Зеленский сказал правду, а где солгал.

OBOZREVATEL предлагает вспомнить самые громкие скандалы, увольнения и победы главного экс-квартальщика страны, а также поразмыслить о будущих перспективах шестого президента.

Что обещал Зеленский и что у него вышло

Успешная предвыборная кампания Зеленского отталкивалась от игры на эмоциях и нелюбви к предыдущей власти: “новые лица”, “объединение страны”, “борьба с коррупцией”, “улучшение жизни”, “мир на Донбассе”.

На этих общих, размытых, но психологически успешных темах и строил свою программу кандидат. Он и его команда продвигали теорию, что новый лидер отличается от предшественников, в буквальном смысле – во всем.

День инаугурации Зеленского. Возле Верховной Рады

Он не воровал и не будет. Он креативный и нестандартный. Он со свежим умом и идеями. Он будет сшивать страну, а не разъединять.

Правда, так было лишь во время самой кампании. За прошедший год президент, а также его команда не раз попадались на противоречиях своим же канонам.

Давайте по порядку. Возьмем три ярких примера.

Проект “Лифт” с новыми лицами в политике и идеями в управлении государства, похоже, провалился. Как оказалось, практически вся команда президента – это его друзья, коллеги, родственники или знакомые. Их достаточно в Офисе, “Слуге народа”, Службе безопасности, Совете нацбезопасности и многих других органах, все они на слуху.

Большинство из этих людей не имели профильного опыта, образования и навыков, для них верхняя ступенька стала сразу первой.

Хотя будучи кандидатом в президенты Зеленский говорил следующее: "Кому нравится, когда президент назначает на должность своего кума или близкого друга? Почему так происходит уже 28 лет? Мы вместе с тобой написали программу "Украина мечты", сейчас пора сделать следующий шаг..."

Однако спустя год команда Зеленского отличилась и скандалами с братом главы Офиса президента Денисом Ермаком, который якобы продавал должности, и незавершенной детективной историей с записями нардепа от “Слуги” Юрия Корявченкова (“Юзика”), где он требовал мзду в 600 тысяч долларов у криворожской полиции, и многим другим.

Вторая весна подходит к концу, а никто из коррупционеров не сел. За этот год мы получили сразу несколько громких уголовных дел, которые так и не завершились реальными сроками.

Сергей Пашинский (экс-народный депутат), Олег Гладковский (замсекретаря СНБО), Вадим Альперин (одесский бизнесмен) и другие подозреваемые после громких задержаний находятся на свободе. Нет ни оправдательных, ни обвинительных приговоров. Все зависло.

Прокурорская и судебная системы не реформированы, а в стране за год сменился третий генеральный прокурор.

Лозунг “Весна прийде, саджати будемо” оказался пшиком.

Президент на съезде "Слуги народа" перед внеочередными парламентскими выборами

В финансовом плане жизнь не улучшилась. Как из-за пандемии коронавируса, так и из-за плохой работы правительства, основные экономические показатели упали. Да, доллар не по 100. Но за 10 месяцев правления Зеленский не привел крупных инвесторов, не совершил инновационный бум и не смог сделать что-то существенное в экономике, чем можно было гордиться.

А сейчас в дверь постучал COVID-19, и мы, как всегда, оказались уязвимыми. Прогноз до конца 2020 – падение ВВП на 5,1%. Недобор в бюджет на середину марта составил 35%. За два прошедших месяца работу потеряли 200 тысяч человек.

Но виноват же не один коронавирус, хотя ближайшие месяцы все спишут на него. Многие пробелы – результат объективно слабой работы правительства Алексея Гончарука, его советников, Офиса президента и всех тех, кто отвечает за социально-экономическую повестку.

За первый год работы Зеленского нет ни единого непрозрачного подхода к кадровым назначениям, нет внятной антикоррупционной политики. До конца непонятно, к чему идет Украина, к каким высотам или широтам. У Гончарука был план – 40% рост ВВП за 5 лет, у его преемника Дениса Шмыгаля – 500 тысяч новых рабочих мест за один месяц.

Премьер с президентом не сработались

Пока это только громкие обещания, которые так и остались частью пиар-кампании команды Зе. Выполнять их, понятно, никто и не собирался, так как это практически невозможно.

Отставки

За год президентства ближний круг Зеленского значительно поменялся. Вспомним самые громкие отставки:

Уход главы Совета нацбезопасности и обороны Александра Данилюка.

Скандальное “свержение” генерального прокурора Руслана Рябошапки. За два крайних месяца он успел раскритиковать команду Зе с ног до головы.

Рокировка двух Андреев - Богдана на Ермака – в должности главы ОП. За восемь месяцев работы Богдан запомнился яркими скандалами: подозрением в возможном рейдерством земли на 8 тысяч га; пленками в кабинете экс-главы ГБР Романа Трубы и так далее.

Кабинет министров Алексея Гончарука ушел практически в полном составе. Бывший премьер-министр также отметился нелестными историями с “профанской” прослушкой;

Советник главы СНБО Сергей Сивохо и его попытка “наладить диалог” с Донбассом с треском провалилась. За полгода работы он запомнился лишь неудачей вокруг создания “платформы примирения”. Апогеем затеи стала драка с участием националистов во время старта проекта. Тогда вся страна обсуждала кадр с падающим после толчка от одного из нападавших Сивохо.

Большинство назначений от Зеленского проходили быстро, без обсуждений и адекватного отбора. Во многих случаях никто не интересовался реальными знаниями, идеями, профессиональными наработками.

Первый рабочий день Андрея Богдана

Некоторые “слуги” неформально признались OBOZREVATEL, что толком и не знали кандидатов в министры Кабминов Гончарука и Шмыгаля, им просто руководство фракции сказало “голосовать”. В итоге вышло, что многие не смогли проработать и года.

Достижения Зеленского

Во-первых, это попытки добиться мира на Донбассе. Важный элемент этой стратегии – обмен пленными. К счастью для многих украинцев, президенту удалось освободить десятки людей. Большие возвращения состоялись в сентябре и декабре 2019 года, в общей сложности вернулось домой 116 человек.

Еще одна веха – попытка активизировать переговоры с Россией по Донбассу. За время работы у Зеленского состоялась полноценная встреча с главой Кремля Владимиром Путиным 9 декабря 2019 года.

Нормандская встреча

Но по факту, помимо декларативных заявлений, а также точечных попыток главы ОП Андрея Ермака как-то повлиять на процесс – мир на Донбассе не наступил. Подконтрольные РФ незаконные формирования продолжают убивать украинских военных, а в Кремле никак не отказались от идеи установить мир на своих условиях.

Во-вторых, это снятие неприкосновенности с нардепов и активизация парламента. Несмотря на скандалы в Раде, народные избранники приняли десятки важных законов. В том числе и по инициативе президента.

Президент на одном из военных полигонов

Речь идет о частичной отмене неприкосновенности, принятии закона об импичменте, ответственности за незаконную добычу янтаря и многое другое.

В-третьих, открытие рынка земли. OBOZREVATEL ранее писал, что принятый закон предусматривает такие нормы: покупать землю смогут только физические лица (не компании); продавать государственную и коммунальную землю не будут; каждый может купить до 100 гектаров; с 2024 г. смогут покупать землю и юридические лица, тогда "порог" увеличат до 10 тыс. га.; рынок запустят в июле 2021.

Также к плюсам Зеленского можно отнести отказ от идеи тотальной милитаризации и идеологии ненависти, принятие монобольшинством целого ряда экономических и фискальных законов (отмена коррупционных площадок Яценко, например), продолжение сотрудничества с МВФ, продолжение реформ в армии, предоставление добровольцам УБД и так далее.

Что с рейтингами

Они падают, но все еще высоки. Последний опрос от Киевского международного института социологии за конец апреля показывает, на выборах в ближайшее воскресенье Зеленский бы набрал 42,6% голосов. Второй по популярности кандидат Петр Порошенко всего 14,9%, почти в три раза меньше.

По факту у президента сохраняется высокая поддержка со стороны украинцев. Безусловно, одобрения в 73% (как после второго тура выборов) нет, но и глобального падения также.

Вероятно, это связано с личной верой украинцев в здравые намерения президента. Мол, глава государства “пытается работать, а сам не ворует”. Все же громкие скандалы за год пока слабо влияют на его рейтинг, отражаясь пока лишь на “Слуге народа”, правительстве и отдельных лицах из его команды.

Президент во время фотосессий одному из мировых СМИ

Также Зеленский местами очень уверенно копирует образ президента Беларуси Александра Лукашенко. Простого, народного и справедливого. Где-то жесткого, а порою веселого политика, который может без угрызения совести выйти за рамки принятого политического этикета.

За этот год Зеленский стал президентом, но не смог ничего кардинально поменять. Пытаясь опираться на друзей и родственников, а не на профессионалов – он шаг за шагом продолжает погружаться в болото под названием политика. Чем дальше он в нем идет без сторонней помощи, тем глубже превращается в тех, кому еще год назад обещал стать “приговором”.