"Год изворачивались": Фейгина лишили адвокатского статуса в России

Российского юриста Марка Фейгина, который защищает украинского журналиста Романа Сущенко в Москве, лишили адвокатского статуса.

"Только адвокатская палата Москвы лишила меня статуса адвоката. Адвокатура в России, так долго держалась, наконец умерла", – прокомментировал он в Facebook.

Фейгин также пояснил, что адвокатского статуса его лишили за три твита.

"Адвокатского статуса меня лишили за три твита. Чего ждать от российской адвокатуры изогнувшейся в поклоне перед Кремлём! Позорище. Русской адвокатуре никогда не смыть этого позора. Пусть живут с этим! К холуйскому российскому суду присоединилась ещё более холуйская адвокатура. Год они изворачивались, изыскивая способ, как бы меня лишить статуса адвоката. Ну, что сказать? Нашли три твита от 19 июля 2017 года", – написал он в Twitter.

Так, речь шла о сообщениях, касательно украинского блогера Анатолия Шария, в отношении которого Фейгин утверждал о том, что было заведено дело о педофилии.

Стоит отметить, что Фейгин защищает украинского журналиста Романа Сущенко, которого незаконно удерживают в СИЗО Москвы. А в 2015-2016 годах он защищал народного депутата Надежду Савченко.

Адвокатского статуса меня лишили за три твита. Чего ждать от российской адвокатуры изогнувшейся в поклоне перед Кремлём! Позорище. — Mark Feygin (@FeyginMark) 24 квітня 2018 р.

Русской адвокатуре никогда не смыть этого позора. Пусть живут с этим! — Mark Feygin (@FeyginMark) 24 квітня 2018 р.

К холуйскому российскому суду присоединилась ещё более холуйская адвокатура. Год они изворачивались, изыскивая способ, как бы меня лишить статуса адвоката. Ну, что сказать? Нашли три твита от 19 июля 2017 года. — Mark Feygin (@FeyginMark) 24 квітня 2018 р.

Как сообщал "Обозреватель", ранее сестра Шария обвинила его в педофилии. Видеоблогер заблокировал Фейгина в соцсети, потому адвокат передал ему послание.