"Год изворачивались": Фейгина лишили адвокатского статуса в России

Российского юриста Марка Фейгина, который защищает украинского журналиста Романа Сущенко в Москве, лишили адвокатского статуса.
"Только адвокатская палата Москвы лишила меня статуса адвоката. Адвокатура в России, так долго держалась, наконец умерла", – прокомментировал он в Facebook.
Фейгин также пояснил, что адвокатского статуса его лишили за три твита.
"Адвокатского статуса меня лишили за три твита. Чего ждать от российской адвокатуры изогнувшейся в поклоне перед Кремлём! Позорище. Русской адвокатуре никогда не смыть этого позора. Пусть живут с этим! К холуйскому российскому суду присоединилась ещё более холуйская адвокатура. Год они изворачивались, изыскивая способ, как бы меня лишить статуса адвоката. Ну, что сказать? Нашли три твита от 19 июля 2017 года", – написал он в Twitter.
Так, речь шла о сообщениях, касательно украинского блогера Анатолия Шария, в отношении которого Фейгин утверждал о том, что было заведено дело о педофилии.
Стоит отметить, что Фейгин защищает украинского журналиста Романа Сущенко, которого незаконно удерживают в СИЗО Москвы. А в 2015-2016 годах он защищал народного депутата Надежду Савченко.
Адвокатского статуса меня лишили за три твита. Чего ждать от российской адвокатуры изогнувшейся в поклоне перед Кремлём! Позорище.— Mark Feygin (@FeyginMark) 24 квітня 2018 р.
Русской адвокатуре никогда не смыть этого позора. Пусть живут с этим!— Mark Feygin (@FeyginMark) 24 квітня 2018 р.
К холуйскому российскому суду присоединилась ещё более холуйская адвокатура. Год они изворачивались, изыскивая способ, как бы меня лишить статуса адвоката. Ну, что сказать? Нашли три твита от 19 июля 2017 года.— Mark Feygin (@FeyginMark) 24 квітня 2018 р.
Как сообщал "Обозреватель", ранее сестра Шария обвинила его в педофилии. Видеоблогер заблокировал Фейгина в соцсети, потому адвокат передал ему послание.