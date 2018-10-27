''Переход на военные рельсы'': российский журналист высмеял грандиозные планы Путина

Заявления Владимира Путина об увеличении объемов производства военной продукции и повышении уровня боевой и оперативной подготовки вооруженных сил РФ не представляется возможными.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал российский журналист, один из соучредителей Объединенного гражданского фронта, один из лидеров движения "Солидарность" Александр Рыклин, добавив, что российскому президенту сейчас ничего не остается, кроме как "играть на повышение общей эскалации".

"Я бы особенно не паниковал по поводу этих последних заявлений Путина. Ну что это такое, перестроить предприятия на военные рельсы? Это просто какие-то 30-е годы, это индустриализация. Сегодня нельзя в одночасье завод, который до этого делал детские коляски, переоборудовать под производство танков, так не получится", – говорит он.

Рыклин поясняет, что экономически Россия очень сильно отстает от западных стран, и выиграть гонку вооружений у Кремля нет абсолютно никаких возможностей.

"С этим собственно и связан ядерный шантаж, который Путин периодически пускает в дело, потому что ему больше и крыть нечем. А то, что сейчас российская экономика может в одночасье перестроится на военные рельсы, это представляется больше какими-то глупыми сказками. Потому что все здравые люди понимают, что это совершенно невозможно, что военная промышленность нынче совсем не та", – сказал он.

Вместе с тем российский журналист затрудняется прогнозировать, связаны ли заявления президента РФ с реальными действиями в будущем.

"Путину важно сохранять себя в общемировой повестке, ему важно, чтобы Россия и он лично присутствовали в зоне всевозможных рассуждений, чтобы Россия не стала забытым клочком земли где-то на окраине цивилизованного мира. Поэтому он и предпринимает подобного рода действия, к которым с одной стороны нужно относится серьезно, а с другой стороны нужно понимать, что слова Путина сильно расходятся с делом, потому что существует объективная реальности, и не все, что он говорит, можно воплощать в жизнь", – отметил россиянин.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, новая гонка вооружений России и Запада завершится крахом РФ, чему свидетельствует история Советского Союза.