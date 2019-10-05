"Глупая игра!" Помпео сделал резкое заявление о скандале с Зеленским и Трампом

Госсекретарь США Майк Помпео назвал расследование июльского телефонного разговора между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским "глупой игрой".
Такое заявление он сделал в субботу, 5 октября, в ходе визита в Грецию в рамках европейского турне, передает Reuters.
"Это неправильно, когда мир не сосредотачивается на правильных, важных вещах, вещах, которые влияют на жизнь реальных людей, а вместо этого попадает в какую-то глупую игру", – цитируют политика журналисты.
"Видите ли, это бесполезно, это не помогает процветанию демократий", – добавил Помпео.
В конце выступления его спросили, есть ли какие-либо еще "красные флажки" в разговоре между Трампом и Зеленским, которые требуют последующего расследования.
"Я не думаю, что кто-то здесь [в Греции] особенно заинтересован в этом... Я думаю, здесь хотят знать об отношениях между Америкой и Грецией", – ответил он.
Владимир Зеленский и Майк Помпео
Коллаж
Как сообщал OBOZREVATEL:
Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе разговора Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена". На эту тему лидер США накануне запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Также Сенат США намерен рассмотреть вопрос об импичменте президента Дональда Трампа, если за это проголосуют в Палате представителей.
При этом Трамп заявил, что начатая процедура импичмента американской демократической партии является государственным переворотом.
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