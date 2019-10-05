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5 октября • обновлено в 23:59
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"Глупая игра!" Помпео сделал резкое заявление о скандале с Зеленским и Трампом

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Госсекретарь США Майк Помпео назвал расследование июльского телефонного разговора между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским "глупой игрой".

Такое заявление он сделал в субботу, 5 октября, в ходе визита в Грецию в рамках европейского турне, передает Reuters.

"Это неправильно, когда мир не сосредотачивается на правильных, важных вещах, вещах, которые влияют на жизнь реальных людей, а вместо этого попадает в какую-то глупую игру", – цитируют политика журналисты.

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"Видите ли, это бесполезно, это не помогает процветанию демократий", – добавил Помпео.

В конце выступления его спросили, есть ли какие-либо еще "красные флажки" в разговоре между Трампом и Зеленским, которые требуют последующего расследования.

"Я не думаю, что кто-то здесь [в Греции] особенно заинтересован в этом... Я думаю, здесь хотят знать об отношениях между Америкой и Грецией", – ответил он.

Владимир Зеленский и Майк Помпео

Владимир Зеленский и Майк Помпео

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Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Майк Помпео Дональд Трамп Владимир Зеленский
Теги
политика скандалы
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Mega Death
Mega Death
В глупые игры играют глупые люди))
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