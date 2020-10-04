Глобальное потепление: ученые заметили опасный нюанс

Из-за глобального потепления ночи во многих частях мира "непропорционально" теплее, чем дни.

К такому выводу пришли британские биологи из Эксетерского университета, передает Independent. Они изучили данные погодных наблюдений по всему миру за 34 года.

Исследователи обнаружили, что ночное потепление является более распространенным явлением, чем дневное, на более чем половине (54%) поверхности суши по всей планете. Это явление назвали асимметрией потепления.

Как подчеркнули ученые, более высокие ночные температуры могут иметь потенциально серьезные последствия для ночных видов.

Предполагается, что асимметрия потепления вызвана в первую очередь облаками, которые охлаждают поверхность планеты в течение дня, но сохраняют тепло ночью, что приводит к еще большему потеплению в темное время суток.

Напротив, отсутствие облаков позволяет большему количеству тепла достигать поверхности в течение дня, хотя ночью тепло теряется.

Ведущий автор исследования, доктор Дэниел Кокс отметил, что по причине подобных изменений климата некоторые животные, насекомые или растения могут больше пострадать от теплового удара и обезвоживания, чем другие, а это вызовет дисбаланс в общей экологической системе.

"Особо пострадают виды, которые активны только ночью или днем. Асимметрия потепления может иметь серьезные последствия для мира природы", – подчеркнул Кокс.

Как писал OBOZREVATEL, стремительное изменение климата на планете в ближайшее время приведет к увеличению количества природных катаклизмов, социальных и экономических кризисах, волне климатических переселенцев, а вместе с тем и исчезновение ряда привычных продуктов.