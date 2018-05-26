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Главы КНДР и Южной Кореи внезапно провели встречу: что случилось

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Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились во второй раз 26 января в демилитаризованной зоне на границе.

Как сообщает ВВС, стороны пытаются возобновить переговоры США с Северной Кореей и договориться о саммите. О результатах Мун Чжэ Ин объявит 27 мая в 10:00 (4:00 Киев. - Ред).

Переговоры проходили в Панмунджоме с 15:00 до 17:00 по местному времени.

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"Два лидера повели откровенный обмен мнениями для того, чтобы осуществить декларацию 27 апреля и успешно провести саммит Северной Кореи и США", — рассказала пресс-секретарь южнокорейского президента Юн Ен Чхан.

Напомним, первая историческая встреча лидеров Северной и Южной Кореи состоялась 27 апреля. Ким Чен Ын стал первым лидером КНДР, посетившим Южную Корею с 1953 года.

Он объявил конец конфронтации на Корейском полуострове. Стороны заявили, что намерены в 2018 году официально завершить конфликт 1950-53 годов, который фактически был прекращен, но юридически страны находились в состоянии войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 апреля стало известно, что США и КНДР начали вести прямые переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова. До этого момента в КНДР назвали условие, при котором страна откажется от ядерного оружия.

Переговоры с Южной Кореей были запланированы на 16 мая, однако их перенесли.

Затем первый заместитель главы МИД КНДР Ким Ге Гван объявил, что КНДР не желает вести переговоры с США, так как от нее требуют отказаться от ядерного оружия в одностороннем порядке.

При этом пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Штаты продолжат давление на КНДР, однако все же надеются на переговоры.

25 мая президент США Дональд Трамп отменил переговоры с Ким Чен Ыном, которые были запланированы на 12 июня. Позже, в этот же день, он сказал о возможности переговоров на саммите.

Читайте все новости по теме "Ракетно-ядерная программа КНДР" на Обозревателе.

Тема
Ракетно-ядерная программа КНДР
Персона
Ким Чен Ын
Место
Южная Корея
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