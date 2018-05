Главы КНДР и Южной Кореи внезапно провели встречу: что случилось

Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились во второй раз 26 января в демилитаризованной зоне на границе.

Как сообщает ВВС, стороны пытаются возобновить переговоры США с Северной Кореей и договориться о саммите. О результатах Мун Чжэ Ин объявит 27 мая в 10:00 (4:00 Киев. - Ред).

Переговоры проходили в Панмунджоме с 15:00 до 17:00 по местному времени.

"Два лидера повели откровенный обмен мнениями для того, чтобы осуществить декларацию 27 апреля и успешно провести саммит Северной Кореи и США", — рассказала пресс-секретарь южнокорейского президента Юн Ен Чхан.

Video of the meeting between North Korean leader Kim Jong Un and South Korean president Moon Jae-in today. Check out the weird triple hug pic.twitter.com/FolOuTK2iN