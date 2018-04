Главы КНДР и Южной Кореи проводят историческую встречу: все подробности

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 27 апреля начали историческую встречу. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Первая ее часть, более церемониальная, прошла в демилитаризованной деревне Пханмунджом, передает CNN.

В частности, Ким Чен Ын переступил демаркационную линию, став первым лидером КНДР, посетившим Южную Корею с 1953 года. Затем он попросил Мун Чжэ Ин пересечь границу в обратном направлении. При этом главы государств держались за руки.

"Мы прибыли сюда с ощущением начала новой истории на пути к миру и процветанию. Я уверен, что мы сможем провести конструктивные переговоры, которые приведут к очень хорошим и значимым результатам", — заявил лидер КНДР перед началом саммита.

В свою очередь, Мун Чжэ Ин подчеркнул, что готов вести переговоры "хоть весь день".

"Я осознаю степень лежащей на наших плечах ответственности. Я благодарен вам за решимость и мужество, которые вы проявили, приехав на эти переговоры. Так давайте вместе проявим решимость и мужество и принесем мир и процветание на полуостров", — сказал он.

Около 2000 журналистов собрались в медиа-центре в Илсане, Южная Корея, для освещения саммита. Все они аплодировали, когда Ким Чен Ын пересек демаркационную линию.

