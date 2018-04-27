Главы КНДР и Южной Кореи проводят историческую встречу: все подробности

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 27 апреля начали историческую встречу. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Первая ее часть, более церемониальная, прошла в демилитаризованной деревне Пханмунджом, передает CNN.

В частности, Ким Чен Ын переступил демаркационную линию, став первым лидером КНДР, посетившим Южную Корею с 1953 года. Затем он попросил Мун Чжэ Ин пересечь границу в обратном направлении. При этом главы государств держались за руки.

"Мы прибыли сюда с ощущением начала новой истории на пути к миру и процветанию. Я уверен, что мы сможем провести конструктивные переговоры, которые приведут к очень хорошим и значимым результатам", — заявил лидер КНДР перед началом саммита.

В свою очередь, Мун Чжэ Ин подчеркнул, что готов вести переговоры "хоть весь день".

"Я осознаю степень лежащей на наших плечах ответственности. Я благодарен вам за решимость и мужество, которые вы проявили, приехав на эти переговоры. Так давайте вместе проявим решимость и мужество и принесем мир и процветание на полуостров", — сказал он.

Около 2000 журналистов собрались в медиа-центре в Илсане, Южная Корея, для освещения саммита. Все они аплодировали, когда Ким Чен Ын пересек демаркационную линию.

South Korean President Moon Jae-in and North Korean leader North Korea have shaken hands to kick off their historic summit https://t.co/SnPZGOiIhF pic.twitter.com/B9aWveyXcv — CNN International (@cnni) 27 апреля 2018 г.

Как сообщал "Обозреватель", накануне саммита стало известно, что КНДР якобы отказывается от дальнейших ядерных испытаний и закрывает главный испытательный полигон.

Также в КНДР сообщили, что Ким Чен Ын предложил приурочить освобождение трех американских граждан к встрече с главой США Дональдом Трампом.

Все эти договоренности были достигнуты в ходе секретного визита главы ЦРУ Майка Помпео в КНДР в качестве посланника президента Дональда Трампа ради встречи с Ким Чен Ыном.

Также США и КНДР начали вести прямые переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова. Ранее в КНДР назвали условие, при котором страна откажется от ядерного оружия.

Ранее КНДР не раз угрожала стереть Америку "в пыль".

В частности, напряженность между странами усилилась после того, как США анонсировали начало масштабных военных учений ВВС совместно с Южной Кореей.

Вслед за этим заявлением последовала агрессивная реакция властей КНДР.

Пхеньян воспринял эту новость как "явную и всестороннюю провокацию против Корейской Народно-Демократической Республики". При этом в КНДР заявили, что данные учения "чреваты началом ядерной войны".

Однако, несмотря на откровенные угрозы, 4 декабря США и Южная Корея начали самые масштабные в истории совместные учения ВВС. Сотни самолетов поднялись в небо.

В это же время в США призвали эвакуировать из КНДР детей и жен американских дипломатов из-за слишком высокой вероятности военной конфронтации.

6 декабря США начали еще одни масштабные военные учения с участием сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, чем привели КНДР в ярость.

В ходе учений военно-воздушные силы США и Южной Кореи нанесли бомбовые удары по полигону недалеко от границы с КНДР.