Главу Пентагона пытались отравить токсичным веществом: что известно

Неизвестный отправитель прислал в Министерство обороны США две посылки с высокотоксичным веществом.

Как сообщает Fox News со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона, два пакета были адресованы лично министру обороны Джеймсу Мэттису и высшему офицеру ВМС, адмиралу Джону Ричардсону.

Посылки так и не доставили в само здание. Они остались в офисе почтовой службы Минобороны, которое находится по соседству. Отмечается, что в первоначальных тестах токсичным веществом оказался рицин, однако ФБР делает анализ для окончательного определения.

Информацию вынесли на общественную плоскость, поскольку стало известно, что два человека были госпитализированы после того, как подверглись воздействию "белого порошкообразного вещества" через несколько минут после обнаружения пакетов.

Two people were taken to the hospital after apparently being exposed to a white powdery substance in an office building at 3200 SW Fwy. The 9th floor of the Phoenix Tower has been evacuated as HFD HazMat is responding to the scene working to determine the nature of the substance.