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ПолитикаЭкономика

Главу Пентагона пытались отравить токсичным веществом: что известно

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Неизвестный отправитель прислал в Министерство обороны США две посылки с высокотоксичным веществом.

Как сообщает Fox News со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона, два пакета были адресованы лично министру обороны Джеймсу Мэттису и высшему офицеру ВМС, адмиралу Джону Ричардсону.

Посылки так и не доставили в само здание. Они остались в офисе почтовой службы Минобороны, которое находится по соседству. Отмечается, что в первоначальных тестах токсичным веществом оказался рицин, однако ФБР делает анализ для окончательного определения.

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Информацию вынесли на общественную плоскость, поскольку стало известно, что два человека были госпитализированы после того, как подверглись воздействию "белого порошкообразного вещества" через несколько минут после обнаружения пакетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно министр обороны США обвинил Россию в попытках сорвать исторический референдум в Македонии.

Персона
Джеймс Мэттис
Место
США
Объект
Пентагон
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Джеймсу Мэттису прислали почтой кокса, Джеймс нюхнул и вырубился. "Новичок" подумал Баширов.
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andreyev andrei
andreyev andrei
Бугагага:-) Привет от Путина:-))))
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Kozeyko Irina
Kozeyko Irina
Чепига или Башаров?
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Kozeyko Irina, скорее всего обое))))
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