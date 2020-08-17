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Главу Минздрава Беларуси освистали и назвали "убийцей". Видео бегства чиновника

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
2,8 т.
Владимира Краника затолкали протестующие

Владимира Краника затолкали протестующие.

Министра здравоохранения Беларуси Владимира Краника освистали участники акции протеста против результатов выборов президента страны.

Глава ведомства приехал к протестующим и попытался поговорить с ними, но у него ничего не получилось. Соответствующие видео были опубликованы в Telegram-каналах (чтобы посмотреть их, доскролльте до конца новости).

На кадрах видно, что Краника толкают и кричат "Позор", "Убийца". В итоге чиновник сел в авто и уехал.

Ранее министр здравоохранения заявил, что в первые дни столкновений с силовиками во время протестов погибли два человека. Также 158 пострадавших находятся в больницы в стабильном состоянии.

(Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика)

Как сообщал OBOZREVATEL, протестующие в Беларуси 17 августа объявили общенациональную забастовку. К протесту призвали присоединиться все предприятия страны.

Также активисты призвали людей выходить на улицы и пообещали не признавать Александра Лукашенко действующим президентом.

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