Главу Минздрава Беларуси освистали и назвали "убийцей". Видео бегства чиновника

Министра здравоохранения Беларуси Владимира Краника освистали участники акции протеста против результатов выборов президента страны.

Глава ведомства приехал к протестующим и попытался поговорить с ними, но у него ничего не получилось. Соответствующие видео были опубликованы в Telegram-каналах (чтобы посмотреть их, доскролльте до конца новости).

На кадрах видно, что Краника толкают и кричат "Позор", "Убийца". В итоге чиновник сел в авто и уехал.

Ранее министр здравоохранения заявил, что в первые дни столкновений с силовиками во время протестов погибли два человека. Также 158 пострадавших находятся в больницы в стабильном состоянии.

(Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика)

Как сообщал OBOZREVATEL, протестующие в Беларуси 17 августа объявили общенациональную забастовку. К протесту призвали присоединиться все предприятия страны.

Также активисты призвали людей выходить на улицы и пообещали не признавать Александра Лукашенко действующим президентом.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!