Соавтор расследования о фигурантах "дела Скрипалей" Сергей Канев покинул Россию. Он опасается за свою жизнь.
Он правильно делает, что опасается.
В путинской России рискуют не убийцы, а те, кто пытается произнести имена убийц. Преследование "матерей Беслана", убийство Анны Политковской… Это давно перестало удивлять, а с недавних пор просто вошло в норму.
Убит Литвиненко, занимавшийся связями Кремля и Тамбовской ОПГ. Отравлен Кара-Мурза, занимавшийся "списком Магницкого". Расстреляны журналисты, расследовавшие деятельность путинского дружка Пригожина, отравлен Петр Верзилов, занимавшийся расследованием убийства этих журналистов…
Убийцы и заказчики убийств у нас, по преимуществу, Герои России. Это политическая и военная элита. В силовых ведомствах убийц как собак, в Государственной Думе – несколько, в губернаторском корпусе – минимум двое.
Один в Кремле.
Прокуратура в доле, ОМОН в доле, Останкино – в доле... Убийцы защищены всею мощью государства.
Те же, кто пытается им противостоять, – маргиналы.
Они не защищены ничем – ни законом, ни общественным мнением. И вот это последнее – по-настоящему драматично…
Ау, ВЦИОМ. Проведи-ка опрос населения, спроси, кто ему ближе: Герой России полковник Чепыга, выполнявший задание Родины по уничтожению предателя и походя убивший женщину, - или журналист Канев, рассекретивший имя этого чудовища?
Кто нам свой, а кто чужой?
Результаты этого опроса дадут, боюсь, тяжелую картину современной российской ментальности. Ментальности, исторически мало знакомой с пушкинской идеей "самостоянья человека", а в последние двадцать лет сознательно облучаемой новой имперской радиацией, презрением к либерализму, священностью и абсолютом "государственного интереса"…
Сталина нам опять не хватает, через семьдесят лет после ХХ съезда, через тридцать лет после публикации "ГУЛАГа"... Прямо извылись по праву лечь грязью под чьи-нибудь сапоги, получив взамен ужас окрестного мира перед матушкой-Россией.
Величия хочется поротым крепостным Кириллы Петровича Троекурова!
Этот ментальный позор – рукотворного происхождения: это и есть главный результат путинского двадцатилетия! Остальное – следствие окончательной путинской победы над некрепкими мозгами…
Журналист Сергей Канев не зря опасается за свою жизнь. Мы не в состоянии его защитить, ибо здесь нет уже ни закона, ни нормальных представлений о добре и зле.
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