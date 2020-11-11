Главный разведчик Пентагона ушел в отставку

Заместитель министра обороны США по вопросам разведки, вице-адмирал Джозеф Кернан написал заявление об отставке.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники. При этом в Пентагоне заявили, что отставка Кернана планировалась несколько месяцев.

"Я подал заявление об отставке, которое вступит в силу сегодня (10 ноября). Я хочу поблагодарить всех вас за вашу неустанную приверженность нашей стране и поддержку лично меня в течение последних трех лет. Для меня было честью служить вместе со всеми вами", – написал в своем прощальном письме к сослуживцам Джозеф Кернан.

Замминистра по разведке работал на своем посту с 2017 года.

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