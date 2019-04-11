Главный разоблачитель мировых тайн Ассанж задержан в Лондоне: первые подробности

Разоблачителя секретов самых влиятельных стран мира, а также создателя сайта и некоммерческой организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа задержали в посольстве Эквадора в Лондоне, где он прятался последние почти семь лет.
Правоохранители были приглашены в дипведомство после того, как президент Эквадора Ленин Морено заявил, что власти решили отказать Ассанжу в политическом убежище.
"Эквадор отказал Ассанжу в убежище", - говорится в Twitter главы государства. Данное решение было принято в связи с "неоднократными нарушениями международных конвенций".
Ecuador decidió soberanamente retirar el asilo diplomático a Julian Assange por violar reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia. #EcuadorSoberano pic.twitter.com/V02pvvtPY0— Lenín Moreno (@Lenin) 11 апреля 2019 г.
Джулиан Ассанж
standard.co.uk
Главный редактор WikiLeaks Кристин Храфнсон ранее заявил, что за Ассанжем велась масштабная слежка в посольстве Эквадора.
По данным британских СМИ, власти Великобритании вели "тайные переговоры" с правительством Эквадора по вопросу выселения Ассанжа из посольства.
Главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж получил политическое убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи со своей деятельностью еще в 2012 году.
Часть разоблачений WikiLeaks касалась и Украины. Как писал OBOZREVATEL, по информации зарубежных СМИ, в 2016 году Ассанж отказался публиковать секретную информацию и документы о вторжении России в Украину.
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