Главный разоблачитель мировых тайн Ассанж задержан в Лондоне: первые подробности

Разоблачителя секретов самых влиятельных стран мира, а также создателя сайта и некоммерческой организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа задержали в посольстве Эквадора в Лондоне, где он прятался последние почти семь лет.

Правоохранители были приглашены в дипведомство после того, как президент Эквадора Ленин Морено заявил, что власти решили отказать Ассанжу в политическом убежище.

"Эквадор отказал Ассанжу в убежище", - говорится в Twitter главы государства. Данное решение было принято в связи с "неоднократными нарушениями международных конвенций".

Ecuador decidió soberanamente retirar el asilo diplomático a Julian Assange por violar reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia. #EcuadorSoberano pic.twitter.com/V02pvvtPY0 — Lenín Moreno (@Lenin) 11 апреля 2019 г.

Джулиан Ассанж standard.co.uk

Главный редактор WikiLeaks Кристин Храфнсон ранее заявил, что за Ассанжем велась масштабная слежка в посольстве Эквадора.

По данным британских СМИ, власти Великобритании вели "тайные переговоры" с правительством Эквадора по вопросу выселения Ассанжа из посольства.

Главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж получил политическое убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи со своей деятельностью еще в 2012 году.

Часть разоблачений WikiLeaks касалась и Украины. Как писал OBOZREVATEL, по информации зарубежных СМИ, в 2016 году Ассанж отказался публиковать секретную информацию и документы о вторжении России в Украину.

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