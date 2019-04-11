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Главный разоблачитель мировых тайн Ассанж задержан в Лондоне: первые подробности

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Разоблачителя секретов самых влиятельных стран мира, а также создателя сайта и некоммерческой организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа задержали в посольстве Эквадора в Лондоне, где он прятался последние почти семь лет.

Правоохранители были приглашены в дипведомство после того, как президент Эквадора Ленин Морено заявил, что власти решили отказать Ассанжу в политическом убежище.

"Эквадор отказал Ассанжу в убежище", - говорится в Twitter главы государства. Данное решение было принято в связи с "неоднократными нарушениями международных конвенций".

Джулиан Ассанж

Джулиан Ассанж

standard.co.uk

Главный редактор WikiLeaks Кристин Храфнсон ранее заявил, что за Ассанжем велась масштабная слежка в посольстве Эквадора.

По данным британских СМИ, власти Великобритании вели "тайные переговоры" с правительством Эквадора по вопросу выселения Ассанжа из посольства.

Главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж получил политическое убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи со своей деятельностью еще в 2012 году.

Часть разоблачений WikiLeaks касалась и Украины. Как писал OBOZREVATEL, по информации зарубежных СМИ, в 2016 году Ассанж отказался публиковать секретную информацию и документы о вторжении России в Украину.

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Персона
Джулиан Ассанж
Место
Великобритания
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Инт ересно сколько будет протестов "мыровойи спильноты"
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Ш. Олег
Ш. Олег
Семёнов Александр, а не будет никаких протестов. "Мировая спильнота" в современном мире горой встаёт на защиту собственных интересов, но чихать хотела на принципы справедливости.
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Борисс Робот
Борисс Робот
Семёнов Александр, ты уже начал...???
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