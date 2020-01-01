Главный раввин Польши резко осадил Путина за "свинью"

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих ответили президенту России Владимиру Путину, который ранее назвал польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского "антисемитской свиньей и сволочью".

Как пишет газета Rzech Pospolita, по мнению поляков, Путин манипулирует запиской посла Польши в Берлине Юзефа Липского, который в 1938 году одобрил идею Адольфа Гитлера выслать европейских евреев в Африку.

Владимир Путин The Insider

Кроме того, в Союзе еврейских общин указали на то, что Польша поддерживала эмиграцию 10% еврейского населения, делая это частично в сотрудничестве с сионистским движением, которому страна тайно оказывала военную поддержку.

"В то время когда Третий Рейх изгнал тысячи польских евреев в 1938 году, дипломатические службы, в том числе лично посол Липский, предоставили поддержку. Обвинять его в антисемитизме, основанном на одном предложении, вырванном из контекста, крайне безответственно", — сказано в заявлении.

24 декабря президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в Германии в 1935–1939 годах Юзефа Липского, который пообещал Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку установить в Варшаве памятник.

Как сообщал OBOZREVATEL, затем Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России Сергея Андреева из-за грубых высказываний лидера РФ Владимира Путина о польском дипломате Юзефе Липском.

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