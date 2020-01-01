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1 января • обновлено в 13:06
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Главный раввин Польши резко осадил Путина за "свинью"

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Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих ответили президенту России Владимиру Путину, который ранее назвал польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского "антисемитской свиньей и сволочью".

Как пишет газета Rzech Pospolita, по мнению поляков, Путин манипулирует запиской посла Польши в Берлине Юзефа Липского, который в 1938 году одобрил идею Адольфа Гитлера выслать европейских евреев в Африку.

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Владимир Путин

Владимир Путин

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Кроме того, в Союзе еврейских общин указали на то, что Польша поддерживала эмиграцию 10% еврейского населения, делая это частично в сотрудничестве с сионистским движением, которому страна тайно оказывала военную поддержку.

"В то время когда Третий Рейх изгнал тысячи польских евреев в 1938 году, дипломатические службы, в том числе лично посол Липский, предоставили поддержку. Обвинять его в антисемитизме, основанном на одном предложении, вырванном из контекста, крайне безответственно", — сказано в заявлении.

24 декабря президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в Германии в 1935–1939 годах Юзефа Липского, который пообещал Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку установить в Варшаве памятник.

Как сообщал OBOZREVATEL, затем Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России Сергея Андреева из-за грубых высказываний лидера РФ Владимира Путина о польском дипломате Юзефе Липском.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персона
Владимир Путин
Место
Польша
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Польша - самая антисемитская страна в мире. Там даже евреи - антисемиты. В Польше до, во время и после вoйны было убито почти 3 миллиона евреев, большинство из них убили сами поляки, не немцы. Польша - единственная страна в мире, в которой еврейские погромы имели место после вoйны. Поляки, захватившие имущество убитых ими или попавших в концлагерь евреев, не хотели возвращать это имущество выжившим. И после этого евреи не только продолжают жить в Польше, но и защищают эту антисемитскую свинью, исполнявшую тогда роль пОсла? Наверное, это я чего-то не понимаю в жизни
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Свинья польская, --она такая же как и свидомая... Всю правду перевернула...
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