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Главный противник Путина восхитил сеть "президентским" поздравлением с Новым годом

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Новогоднее обращение российского оппозиционера Алексея Навального вызвало резонанс в соцсетях, составив конкуренцию ажиотажу вокруг послания самого президента России Владимира Путина.

Соответствующее видео опубликовано на Youtube-канале политика.

Поздравления Навального собрали больше просмотров на видеохостинге, чем поздравления Путина﻿, отмечают комментаторы.

"Смолвил, как боженька!" - восхищаются люди.

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Как писал "Обозреватель", Центральная избирательная комиссия России отказала главе Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному в регистрации в качестве кандидата в президенты страны.

Читайте все новости по теме "Новый год" на Обозревателе.

Темы
Новый годВыборы в России
Персона
Алексей Навальный
Место
Россия
Объект
выборы президента России
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