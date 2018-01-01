Главный противник Путина восхитил сеть "президентским" поздравлением с Новым годом

Новогоднее обращение российского оппозиционера Алексея Навального вызвало резонанс в соцсетях, составив конкуренцию ажиотажу вокруг послания самого президента России Владимира Путина.
Соответствующее видео опубликовано на Youtube-канале политика.
Поздравления Навального собрали больше просмотров на видеохостинге, чем поздравления Путина, отмечают комментаторы.
"Смолвил, как боженька!" - восхищаются люди.
Как писал "Обозреватель", Центральная избирательная комиссия России отказала главе Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному в регистрации в качестве кандидата в президенты страны.
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