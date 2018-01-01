Главный противник Путина восхитил сеть "президентским" поздравлением с Новым годом

Новогоднее обращение российского оппозиционера Алексея Навального вызвало резонанс в соцсетях, составив конкуренцию ажиотажу вокруг послания самого президента России Владимира Путина.

Соответствующее видео опубликовано на Youtube-канале политика.

Поздравления Навального собрали больше просмотров на видеохостинге, чем поздравления Путина﻿, отмечают комментаторы.

"Смолвил, как боженька!" - восхищаются люди.

Как писал "Обозреватель", Центральная избирательная комиссия России отказала главе Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному в регистрации в качестве кандидата в президенты страны.