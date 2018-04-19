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Кирилл Сазонов
Кирилл Сазонов
ПолитологВсе статьи автора

Главный принцип Путина

4.1т

Если не реагировать на использование химического оружия, то следующая атака может произойти рядом с домом каждого. Об этом сказала представитель США в ООН Никки Хейли. Ну наконец-то! Запад вдруг понял, что если сумасшедшего диктатора не бить канделябром за нарушение правил, он продолжит свою линию. Представьте себе – вот такая характерная черта характера у гопников, шулеров и при некоторых психических отклонениях. В нашем случае – три в одном. Такой себе современный российский тройной одеколон геополитики.

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Страх оккупанта

Может, раз уж Запад начинает понимать правила этой игры, мы продолжим ассоциативный ряд? Там вообще ничего сложного – все, как и с химическими атаками. Да, и примеры характерные по всем направлениям. Если не наказывать за убийства – он будет убивать. На территории любой страны. Сбежавших своих, неудобных чужих или удачно подходящих "сакральных жертв". Если не наказывать за вмешательство в выборы – он будет вмешиваться и дальше. С помощью пропаганды, через якобы благотворительные фонды или финансирование нужных партий и СМИ через гранты или выгодные их спонсорам контракты. Ну, все же видели, как это делается, правда? И не только на Балканах и в Восточной Европе, но и в таких столпах ЕС, как Франция и Германия.

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России до Украины, как ползком до Пекина

Тут нет красной черты в мозгах или каких-то человеческих барьеров в душе, которые отделяют допустимое от недопустимого моральной границей. Только страх и понимание – "можно делать все, но за это потом сажают в мешок и пинают всей деревней". Если не наказывать за тонны пропаганды и лжи, запускаемые из прикормленных СМИ и ручного телевизора прямо в уши западным читателям под видом свободы слова - будет лить помои и дальше. Это же как паук, он никогда не достигает состояния сытости, он жрет пока в состоянии дойти до жертвы. А в нашем случае паук особенно прожорливый, потому что коллективный и с совершенно безумными тараканами в голове.

Если не наказывать за оккупацию Приднестровья - будет оккупация Грузии. Если не наказывать и дальше - будет Крым, потом Донбасс, потом... да что угодно. Главное, принцип понятен?

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Автор
Кирилл СазоновКирилл Сазонов
Место
Россия
Источник
Источник:site.ua
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