"Главный мясник": британский политик рассказал, почему Путин дружит с Сирией

Президент России Владимир Путин дружит с Сирией и ее диктатором Башаром Асадом, потому что это единственный союзник РФ на Ближнем Востоке.

Об этом британский политик Брукс Ньюмарк заявил в интервью ведущему программы The Week на телеканале "Прямий" Питеру Залмаеву (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"У него политический интерес в этой ситуации. Так он имеет военно-морские базы, выход к Средиземному морю, авиационные базы. У Путина и нет других друзей на Ближнем Востоке, только Сирия, потому он защищает свои интересы. Все, кого поддерживает Путин – это лидеры стран, где нет демократии в широком смысле. Да, там есть выборы, потому кажется, что получаешь большинство, но это просто для легализации", – пояснил Ньюмарк.

Брукс Ньюмарк в интервью The Week Кадр из видео

По его словам, Путину повезло, что западные лидеры – слабы. По его словам, бывший президент США Барак Обама и 75-ый премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон когда-то не стали поддерживать сирийскую оппозицию, что дало президенту РФ это осознание.

"Потому он и подумал, почему бы не пойти в Украину, почему бы не забрать Крым. Запад ничего не сделает, и он прав: Запад ничего не сделал", – добавил он.

Башар Асад и Владимир Путин kremlin

Британский политик также рассказал, что написал книгу про сирийского диктатора Башара Асада, над которой работал пару лет. Они встречались около девяти раз, а это творение стало анализом.

"Оказалось, что Сирия, как и путинская Россия, бандитское государство, которое управляется небольшой группой людей. И когда их позиции что-то угрожает, они начинают смыкать ряды. В результате более 600 тысяч людей погибли. И большинство из них погибли из-за одного человека – Башара Аасада. Как и россияне, которые снова начали бомбардировать гражданское население, это второй по масштабу убийца. Главный мясник в Сирии – Башар Асад, которого поддерживает Россия и Иран", – подчеркнул Ньюмарк.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Евросоюзе пришли к выводу, что Россия участвует в сирийской войне ради финансовой прибыли, а все иные краткосрочные перспективы в этой стране Кремль уже достиг.

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