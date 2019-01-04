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Главный коммунист Чехии оконфузился из-за ''б*ндеровцев'': что произошло

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Лидер Коммунистической партии Чехии Войтех Филип оскандалился рассказом об украинских "преступниках-б*ндеровцах".

Так, он раскритиковал министра иностранных дел Томаша Петршичека, который заявил, что признание Киевом воинов УПА и ОУН борцами за независимость – это внутреннее дело Украины, пишет издание denikN.cz.

"Думаю, он должен серьезно подумать, может ли он приехать в Оломоуцкий край и посетить Чешский Малин. Это село, которое мы построили после войны. Те, кто пережил рейд б*ндеровцев, поселились там", – заявил Филипп.

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Войтех Филип

Войтех Филип

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Речь идет о 374 чехах, погибших в украинском Малине (ныне Ривненская область) в июле 1943 года.

Журналисты тут же подметили, что политик жестко оконфузился, так как "б*ндеровцы" не имели ничего общего с этим преступлением.

"Кроме того, Филипп ошибся в названии села (называется Новый Малин) и ввел в заблуждение утверждением, что "мы построили село", - говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чехии украинца с друзьями не пустили в Metro Music Bar из-за его национальности.

Место
Чехия
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