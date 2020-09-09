COVID-19 унес жизни тех, кто был бременем, – главный эпидемиолог Молдовы

Главный эпидемиолог Молдовы, директор Национального агентства по общественному здравоохранению Николае Фуртуне заявил, что коронавирус "унес жизни тех, кто и так был бременем для окружающих".

Заявление прозвучало в эфире телеканала TVR Moldova 7 сентября. По его словам, в 99% смертельных случаях люди имели по крайней мере одно сопутствующее заболевание, а в более 70% у них было не менее двух сопутствующих заболеваний.

"Я не хочу, чтобы меня осуждали или показаться циничным, но во всем мире COVID-19 унес жизни тех, кто и так был бременем для самих себя и окружающих. Это были люди, которые боролись с терминальными стадиями рака, запущенными стадиями диабета, сердечно-сосудистыми патологиями. Так произошло и во Франции, и в Италии, и, к сожалению, в Республике Молдова ", – сказал Фуртуне.

Заявление вызвало огромный скандал, результатом которого стала отставка чиновника. Его увольнения потребовали Демпартия, экс-министр здравоохранения Алла Немеренко и оппозиционные партии. А потом к ним присоединился и президент Игорь Додон.

8 сентября во время заседания, которое созвал премьер-министр Молдовы Ион Чику, Николае Фуртуне заявил о своей отставке, сообщил сайт правительства Республики.

Отмечено, что премьер-министр "высоко оценил профессионализм господина Фуртуне", но в то же время выразил "глубокое сожаление по поводу заявлений, недавно озвученных в публичном пространстве бывшим главой Национального агентства по общественному здравоохранению".

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на среду, 9 сентября, коронавирусом в мире заразились более 27,7 млн человек. За прошедшие сутки было выявлено 341 230 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 зафиксировали в Индии – 89 тыс., в США – 28 тыс., а также в Бразилии – 17 тыс. За время пандемии от вируса умерли уже более 900 тыс. человек.