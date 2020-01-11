ИРАН ТОЛЬКО ЧТО ОФИЦИАЛЬНО ПРИЗНАЛ, ЧТО СБИЛ УКРАИНСКИЙ "БОИНГ" НАД ТЕГЕРАНОМ!

Они признались. Сбили, говорят, "непреднамеренно". Такое заявление сделано по иранскому государственному телевидению, сообщило ВВС.

Они знали об этом три дня и три дня лгали. Но в 21-м веке невозможно утаить такое преступление, совершенное над огромным городом при современных системах контроля воздушной безопасности.

Сегодня Иран был обязан предоставить для осмотра кабину пилотов, которую два дня прятали от украинских экспертов.

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Сегодня должны были предоставить записи ко второму черному ящику - где записаны все параметры работы систем самолета и все звуки в кабине.

Сегодня должны были предоставить данные радиолокаторов системы управления движением, которые должны показать ракетную атаку.

Безумные религиозные фанатики получили ракеты от Путина и убили этими ракетами 176 человек, в том числе своих граждан, в небе над своей столицей. Сбили огромный тихоходный гражданский лайнер, воображая, что отражают американский налет и стреляют по американскому истребителю. Почему и как это могло произойти я написал 10-го января.

Украина, конечно, теперь обязана совместно с другими потерпевшими странами инициировать заседание Совета национальной безопасности ООН.

Украина должна создать международную следственную комиссию по расследованию преступной атаки на украинский самолет. Мы должны получить максимальную информацию от иранских властей о причинах нападения. Необходимо определить и назвать ответственных лиц.

Главные убийцы известны.

Приказ на проведение операции против американских военных баз отдал Верховный главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции, верховный аятолла Ирана Али Хаменеи.

Применением войск непосредственно командовал командующий КСИР бригадный генерал Хоссейн Салами.

Приказ на боевое применение зенитно-ракетных комплексов "Тор-М1" отдал командующий Аэрокосмическими силами КСИР бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде.

Руководство Ирана несет ответственность не только за приказы своим неадекватным войскам. Руководство Ирана не закрыло воздушное пространство и тем самым подставило наш самолет под обстрел.

И за это они должны отвечать. Украина должна преподать урок религиозным фанатикам, это нельзя легко спустить с рук.

Также Украине надо проверить вероятную причастность российских военных к атаке на "Боинг". СМИ РФ распространяли информацию, что украинский самолет столкнулся с американским дроном, то есть распространяли намеренную дезинформацию, а значит хорошо знали об истинной причине катастрофы.

Украина понесла тяжелые и невосполнимые жертвы - погибло 11 наших сограждан.

И речь сейчас не может сводиться только к сумме компенсаций. Мы должны дать самую жесткую оценку религиозным фанатикам, которые это совершили. Нужна скоординированная и системная информационная и политическая кампания, продвижение наших интересов и наших вариантов решений на международном уровне.

Также надо требовать привлечения к ответственности тех официальных лиц Ирана, которые намеренно лгали о "технических неполадках" и о том, что "самолет развернулся на обратный курс".

Без сомнения, в этом нас поддержат все цивилизованные страны мира.

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