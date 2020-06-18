Главного конкурента Лукашенко задержали: проводят обыск и допрос

Мир 13:27, 18.06.2020 Обновлено: 14:09, 18.06.2020

В Беларуси задержали оппозиционного кандидата в президенты Виктора Бабарико и его сына Эдуарда.

Как пишет Telegram-канал ATN_NEWS, утром штаб Бабарико сообщил, что Виктор и Эдуард поехали в ЦИК сдавать очередную часть подписей и перестали выходить на связь.

Позднее стало известно, что они находятся на допросе в Департаменте финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси. При этом адвокатов не пустили к их клиентам.

"Основная цель "визита" – проведение следственных действий, связанных с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных доходов в рамках расследования уголовного дела по Белгазпромбанку. При задержании ни один, ни другой претензий к оперативникам не предъявляли, не предъявляют и сейчас. Аккуратно дают показания", – сообщил представитель КГК.

Тем временем появилась информация о том, что в доме Бабарико проходит обыск.

Накануне стало известно, что счет Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован – арестованы расходные операции по счету.

Скрин Telegram

Как писал OBOZREVATEL, очередные выборы президента Беларуси должны пройти 9 августа.

Теперешний президент Александр Лукашенко занимает свой пост уже 26 лет – с 1994 года. Он выигрывал выборы пять раз подряд.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Российские военные убили бойца ВСУ

В Украине за сутки подтвердили более 800 случаев COVID-19: рекордная статистика Минздрава на 18 июня

Почему Зайцева загорает за решеткой и как ее используют "рецидивистки". Эксклюзив из исправительного центра

В сети опубликовали цены на овощи на рынке в Киеве и сравнили с 2018-м годом. Фотофакт

На Киевщине водитель маршрутки нагрубил дочери погибшего Героя ООС