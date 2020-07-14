Главного конкурента Лукашенко не пустили на выборы президента
Бывшего председателя правления Белгазпромбанка и главного конкурента главы Беларуси Александра Лукашенко на выборах Виктора Бабарико не зарегистрировали кандидатом в президенты.
О таком решении сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина. Заседание комиссии транслировалось в прямом эфире на YouTube-канале "Радио Свободы". Отказано было якобы в связи с несоответствиями в его декларации о доходах и помощь иностранных государств и организаций в финансировании кампании.
По ее словам, в представленной Бабарико декларации не были отражены материальные средства и недвижимое имущество, а также доходы от нескольких фирм, находящихся под его контролем. Ермошина заявила, что Бабарико якобы является "создателем организованной преступной группировки (ОПГ) и фирм-прокладок", в том числе в офшорах, через которые осуществлялся вывод средств за рубеж. По ее словам, политик утаил по меньшей мере $458 тыс.
Представитель политика на заседании указал на то, что обвинения не доказаны, а утверждения о том, что политик возглавляет офшорные компании, не подтверждены выписками из реестров.
Добавим, президентские выборы в Беларуси должны пройти в августе 2020 года.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Минске 18 июня прошли масштабные акции в поддержку активистов и политиков, которых задержали в ходе президентской избирательной кампании.
В частности, протестующие требовали отпустить оппозиционера и оппонента Александра Лукашенко Виктора Бабарико, которого задержали и доставили на допрос.
Масштабные акции в разных городах продолжились и 19 июня. В результате были задержаны более 120 человек.
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