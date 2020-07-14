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Главного конкурента Лукашенко не пустили на выборы президента

Глеб Иванов
Мир
1,8 т.
Главного конкурента Лукашенко не пустили на выборы президента

Бабарико не пустили на выборы президента.

Бывшего председателя правления Белгазпромбанка и главного конкурента главы Беларуси Александра Лукашенко на выборах Виктора Бабарико не зарегистрировали кандидатом в президенты.

О таком решении сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина. Заседание комиссии транслировалось в прямом эфире на YouTube-канале "Радио Свободы". Отказано было якобы в связи с несоответствиями в его декларации о доходах и помощь иностранных государств и организаций в финансировании кампании.

По ее словам, в представленной Бабарико декларации не были отражены материальные средства и недвижимое имущество, а также доходы от нескольких фирм, находящихся под его контролем. Ермошина заявила, что Бабарико якобы является "создателем организованной преступной группировки (ОПГ) и фирм-прокладок", в том числе в офшорах, через которые осуществлялся вывод средств за рубеж. По ее словам, политик утаил по меньшей мере $458 тыс.

Представитель политика на заседании указал на то, что обвинения не доказаны, а утверждения о том, что политик возглавляет офшорные компании, не подтверждены выписками из реестров.

Добавим, президентские выборы в Беларуси должны пройти в августе 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

БеларусьАлександр Лукашенко
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