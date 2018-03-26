Воистину Мордор – заповедник дегениратов и агрессивно-послушного, психически больного большинства особей! Это объект исследования для врачей-психиатров со всего мира.

Президента Прежнева они "переизбрали", блин! Международного, военного, государственного особо опаснейшего, тяжкого преступника и убийцу.

Такого "президента", место которому только на свалке истории. Убийцу!!! Нерукопожатого в приличном обществе, настоящего убийцу и главного международного террориста, который открыто всему миру угрожает ядерным оружием.

Причем, как только "переизбрали" эту вонючую на весь мир агрессивную падлу, так сразу же серьезно завоняло, что началась у них помоечная революция.

Путинские международные аферы, военные и внутригосударственные особо тягчайшие преступления, тотальное оболванивание населения Путиным и его ОПГ, перетрансформировались в ядовитый смрад.

Ну что, дебильные вонючки? Вам все еще хочется убивать украинцев? Украденный у Украины Крым все еще ваш, или уже нет?

Везде во всем мире, куда не сунется Россия, там везде только горе, грязь, кровь, насилие, подлость, смерти и сплошное дерьмо. Где Россия, там война!

Радовались чужому горю, гибридному геноциду крымскотатарского народа, убийствам украинцев и сирийцев. Теперь ядовитый вонючий смрад вашей злобы и ваших преступлений расеянцы пришел к вам. Пусть под ароматы этого ядовитого вонючего смрада, до конца ваших дней вам снятся убитые вами и вашими государственными убийцами мирные граждане Украины и Сирии.

Хоть не напрямую санкциями и правосудием, но все равно, вы наказаны таким образом за вашу генетическую идиотию. Сидите в своем смердящем ядовитом дерьме и прекратите отравлять жизни другим.

Это главное, что нужно знать о Мордоре.