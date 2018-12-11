"Болтун – находка для шпиона!" – такими словами один из читателей фейсбук-страницы газеты "Московский комсомолец в Пскове" прокомментировал сообщение о том, что мэр этого российского города Иван Цецерский "вот так просто и неожиданно поделился деталями спецоперации в Крыму", пишет Виталий Портников для "Крым. Реалии".
Именно так издание подало исчезнувший позднее пост мэра о том, что "глава российского правительства" Крыма Сергей Аксенов поблагодарил всех псковских десантников и спецназовцев за "умелые действия весной 2014 года". Такая откровенность оказалась излишней даже для Цецерского с Аксеновым, и вскоре была подкорректирована. Но меня порадовала не реакция чиновников, а то как на слова о десантниках отреагировали обычные граждане, журналисты и их читатели.
Мы привыкли утверждать, что россияне верят своему телевидению. И раз это телевидение вместе с Путиным утверждает, что Крым вернулся в родную гавань – значит так тому и быть. А те, кто говорит об оккупации полуострова, – клеветники России. Но оказывается, все всё знают. Все прекрасно понимают, что произошла банальная оккупация полуострова российскими войсками – а Аксенов, депутаты крымского Верховного Совета, да и само население полуострова просто были статистами, которых никто не спрашивал. Но ничего аморального в этом не видят.
Мэра Пскова упрекают не за благодарность оккупантам, а за то, что он выдал врагу очередную "военную тайну" России, бережно хранимую ее жителями, – тайну об оккупации. Потому что жители России – все, от Путина до Навального, от псковского десантника до московского журналиста, – должны делать вид, что произошло то самое "возвращение в родную гавань". И дискутировать можно лишь о том, было ли оно честным, как об этом любит рассуждать власть, или все же с нарушением международного права, как позволяют себе утверждать отдельные оппозиционеры. Но сказать правду – что на чужую землю пришли чужие войска – не позволяет себе никто, кроме отдельных политических маргиналов, презираемых в России.
И эта круговая порука "всероссийской" аморальности, общенациональной лжи на экспорт – как петля на шее России. Рано или поздно она задушит эту страну, которая не обманывает сама себя, но верит, что сможет обмануть всех остальных.
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