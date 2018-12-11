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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицистВсе статьи автора

Главная тайна России

"Болтун – находка для шпиона!" – такими словами один из читателей фейсбук-страницы газеты "Московский комсомолец в Пскове" прокомментировал сообщение о том, что мэр этого российского города Иван Цецерский "вот так просто и неожиданно поделился деталями спецоперации в Крыму", пишет Виталий Портников для "Крым. Реалии".

Именно так издание подало исчезнувший позднее пост мэра о том, что "глава российского правительства" Крыма Сергей Аксенов поблагодарил всех псковских десантников и спецназовцев за "умелые действия весной 2014 года". Такая откровенность оказалась излишней даже для Цецерского с Аксеновым, и вскоре была подкорректирована. Но меня порадовала не реакция чиновников, а то как на слова о десантниках отреагировали обычные граждане, журналисты и их читатели.

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Новости Крымнаша. Они думали, что их в стойло загнали, чтобы кормить, а оказалось, — чтобы доить

Мы привыкли утверждать, что россияне верят своему телевидению. И раз это телевидение вместе с Путиным утверждает, что Крым вернулся в родную гавань – значит так тому и быть. А те, кто говорит об оккупации полуострова, – клеветники России. Но оказывается, все всё знают. Все прекрасно понимают, что произошла банальная оккупация полуострова российскими войсками – а Аксенов, депутаты крымского Верховного Совета, да и само население полуострова просто были статистами, которых никто не спрашивал. Но ничего аморального в этом не видят.

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Мэра Пскова упрекают не за благодарность оккупантам, а за то, что он выдал врагу очередную "военную тайну" России, бережно хранимую ее жителями, – тайну об оккупации. Потому что жители России – все, от Путина до Навального, от псковского десантника до московского журналиста, – должны делать вид, что произошло то самое "возвращение в родную гавань". И дискутировать можно лишь о том, было ли оно честным, как об этом любит рассуждать власть, или все же с нарушением международного права, как позволяют себе утверждать отдельные оппозиционеры. Но сказать правду – что на чужую землю пришли чужие войска – не позволяет себе никто, кроме отдельных политических маргиналов, презираемых в России.

И эта круговая порука "всероссийской" аморальности, общенациональной лжи на экспорт – как петля на шее России. Рано или поздно она задушит эту страну, которая не обманывает сама себя, но верит, что сможет обмануть всех остальных.

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Автор
Виталий ПортниковВиталий Портников
Тема
Аннексия Крыма
Место
Россия
Источник
Источник:Крым.Реалии
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Украинизация на Украине проходит в чистом виде по-бандеровски - при помощи угроз и насилия. Украинский язык не может выйти на мировой уровень, потому что это язык достаточно небольшого сообщества, которое ничего такого особенного предложить миру не может. Более того, культура, которая создается на украинском языке, это не для всех граждан Украины, потому что половина украинского населения - представители русской культуры, которые и раньше относились к украинской культуре как к своего рода этнографическому чудачеству. И действительно, по своей сути украинская культура - это культура украинского села. И сейчас все эти привычки переносятся из села в мегаполисы. Посмотрите, во что они превращают города Украины!
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Жители Крыма имели право на Референдум. И на этом референдуме проголосовали. А псковские десантники охраняли право крымчан на референдум от бандеровцев и укровермахта. Ни одного человека в Крыму никто никак голосовать не принуждал. И препятствий приезду наблюдателей не чинили. Так что никаких тайн. Наличие десантников даже Путин не скрывал.
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Страна лживых,кровожадных,лицемерных,упоротых ублюдков.
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