Главная соперница Лукашенко призвала силовиков отступить, президент Беларуси молчит
Главная соперница Александра Лукашенко на выборах президента Светлана Тихановская обратилась к силовикам, призвав их прекратить разгон протестующих.
Политик связалась с редакцией TUT.BY. Она также призвала граждан не провоцировать правоохранителей.
"Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они часть народа. И попросить своих избирателей – предотвращайте провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия", – заявила Тихановская.
"Я знаю, что белорусы проснуться завтра уже в новой стране и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, что вы можете это сделать", – добавила она.
В то же время действующий президент Александр Лукашенко по состоянию на 1:15 10 августа так и не выступил с заявлением о массовых акциях протеста по всей стране. Последний раз он появлялся на публике около полудня, когда пришел проголосовать на избирательный участок.
Издание "Подъем" обратилось за комментарием к пресс-секретарю Лукашенко Наталье Эйсмонт, однако ее телефон выключен. Последний раз она появлялась онлайн в мессенджерах также около полудня.
Как писал OBOZREVATEL:
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